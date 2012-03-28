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Врач по знакомству или специалист с опытом? DocDoc.ru поможет!

28 Марта 2012, 21:57 | Дальний Восток

28 марта, ZRPRESS. Человек так устроен, что вспоминаем мы о врачах только тогда, когда действительно нас что-то потревожит. Лучше всего каждый год проходить полное клиническое обследование организма. В таком случае по результатам различных анализов врачи могут отслеживать динамику изменений, предугадывать появление неприятных болезней. По закону каждый работодатель обязан посылать на обследование всех своих сотрудников, оплачивая недешевые медицинские услуги.

Что же делать, когда неприятные симптомы возникли вот уже здесь и сейчас? Хорошо, когда у вас есть знакомый врач в данной области медицины. Но невозможно иметь знакомых абсолютно во всех сферах медицинской практики. Этой проблемой озаботились создатели информационного портала DocDoc, где представлена база медицинских специалистов с подробными анкетными данными, в которых указано, где, когда и на кого обучался данный врач, какие проходил курсы по повышению квалификации, какие имеет награды. Тут же на сайте можно почитать и отзывы пациентов, которые обслуживались у данного доктора, можно обменяться интересующей информацией на форуме, как с медицинскими специалистами, так и с другими пациентами. Опираясь на прочитанные сведения, уже проще выбрать нужного специалиста с необходимым опытом. Также можно узнать и часы приема, подобрав ближайшую к вашему дому или работе поликлинику. Информационный портал DocDoc максимально облегчает поиск врачей, экономя ваше время и оберегая нервы.

Совсем не обязательно чем-то болеть. Допустим, вам необходимо сбросить пару килограммов лишнего веса перед каким-либо праздником или поездкой к морю. Можно поискать по рекламным объявлениям в газете нужного специалиста, а лучше всего обратиться на сайт DocDoc. Наверняка вам будет приятно, когда врач диетолог с хорошим медицинским образованием и солидной базой положительных отзывов назначит вам удобное время и график посещения курса. Результаты не заставят себя долго ждать, а благодарность за проделанную работу добавится в базу к данному специалисту в виде вашего хорошего отзыва. Очень важно оставлять свои отзывы на информационном портале. Ведь для кого-то именно ваши слова могут оказаться решающими в трудную минуту выбора. В таком случае понимание того, что все мы являемся одной большой семьей под названием Россия, поможет вам, так как именно в трудную минуту вы будете уверены в том, что о вас позаботились медицинские работники, помогая вам поскорее определиться с выбором врача.

Автор: Антонов Роман.
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