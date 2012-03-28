Врач по знакомству или специалист с опытом? DocDoc.ru поможет!

28 марта, ZRPRESS. Человек так устроен, что вспоминаем мы о врачах только тогда, когда действительно нас что-то потревожит. Лучше всего каждый год проходить полное клиническое обследование организма. В таком случае по результатам различных анализов врачи могут отслеживать динамику изменений, предугадывать появление неприятных болезней. По закону каждый работодатель обязан посылать на обследование всех своих сотрудников, оплачивая недешевые медицинские услуги.

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