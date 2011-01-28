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Медучреждения Владивостока оснастят современным рентгеновским оборудованием
Больницы и поликлиники Владивостока в этом году пополнятся новыми рентген-диагностическими комплексами и мобильными рентгеновскими аппаратами.
Администрация города планирует закупить телеуправляемые рентген-комплексы в городские клинические больницы №1 и №4, цифровые рентген-комплексы - в ГКБ №2 и в детскую клиническую больницу №3, а также пленочные рентген-комплексы - в поликлиники №3 и №8.
Программа рассчитана на три года, и главная ее цель - заменить старое рентген-оборудование, работающее по 15-20 лет, на новое, современное. В 2010 году в городскую клиническую больницу №1 была закуплена эндоскопическая приставка, позволяющая проводить рентген-диагностику органов желудочно-кишечного тракта и пищевода. В городскую больницу №3 приобретен рентгенологический комплекс с приставкой для томографии. В городскую клиническую инфекционную больницу №1 поступил мобильный рентгеновский аппарат. В поликлиники №3, №5, №8 и №10 поступили новые цифровые флюорографы. В ГКБ №2 закупили новый цифровой телеуправляемый рентгенологический комплекс.
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