Названы десять самых вредных ресторанов в мире

Гастрономические издания обожают публиковать списки лучших ресторанов. Однако в мире немало заведений, есть в которых не особенно полезно, поэтому сайт RBC решил составить перечень десяти самых вредных ресторанов мира.

Bollywood Burner, Лондон, Великобритания. Всем известно, что индийская кухня - одна из самых острых на планете. Однако даже на родине карри его не делают таким обжигающим, как в лондонском ресторане Bollywood Burner. Местной ягнятиной с соусом из карри и самого острого в мире перца нага - блюдом, готовящимся лишь по спецзаказу, способны наслаждаться разве что огне- или шпагоглотатели. Сослаться на неведение и обвинить повара постфактум не удастся: перед заказом требуется дать расписку, подтверждающую, что вы знаете о последствиях и на все согласны.

«Сало», Львов, Украина. При одном только упоминании о любимом продукте украинцев западные диетологи готовы упасть в обморок: в этой «дикой» славянской стране принято есть жир в чистом виде и в больших количествах! И не только есть, но и гордиться этой традицией! Так, всего несколько месяцев назад во Львове открылся музей-ресторан, посвященный салу. Посетители могут не только полюбоваться на скульптуры, выполненные из гольного жира, но и продегустировать любую из его разновидностей, а потом еще и прикупить сувениры из сала в подарок друзьям.

Thanying Restaurant, Бангкок, Таиланд. Тайская кухня поразит остротой любого, даже самого отъявленного поклонника жгучего перца, ведь кроме этого ингредиента в блюдах встречаются пряные острые и горькие травы. И даже если вы несколько раз напомните официанту, что вам нужен «нот-спайси» вариант, то, что окажется в вашей тарелке, непременно заставит судорожно хватать ртом воздух и заедать термоядерное кушанье рисом. Очень аутентичные, острые и необычайно вредные для европейского желудка блюда готовятся в заведении Thanying Restaurant в Бангкоке. И тем не менее, белые люди любят там бывать, называя его одним из лучших заведений тайской столицы.

The Heart Attack Grill, Даллас, США. Ресторан с милым названием «Сердечный приступ-гриль» пользуется неизменной популярностью. Любой обжора там может предаваться своей страсти и думать, что проходит курс лечения, ведь посетителей в этом месте называют «пациентами», а официанток - «медсестрами». В заказах-«рецептах» фигурируют гигантские высоченные гамбургеры и другие кушанья, полные вредного холестерина. Причем тех «пациентов», вес которых благодаря такой «диете» достиг 350 фунтов (это почти 160 килограмм!), в The Heart Attack Grill до конца их нелегкой и, очевидно, короткой жизни обещают кормить бесплатно.

Hot Suicide Wings, Чикаго, США. Еще один американский ресторан с говорящим названием: местные куриные крылышки, приготовленные заботливым поваром, может решиться попробовать разве что самоубийца, причем выбравший медленную и мучительную смерть. Они настолько острые, что с таким же успехом вы бы могли глотнуть соляной кислоты. Причем хозяин заведения снимает с себя всяческую ответственность за последствия: перед тем, как попробовать это блюдо, вы должны будете подписать бумагу, что не обратитесь в суд.

Сеть On the Border, США. Поклонники мексиканской кухни, будучи в США, наверняка испытают соблазн заглянуть в один из ресторанов On the Border. Если ваше здоровье хоть немного дорого вам, не делайте этого! Вся пища в этих заведениях содержит невероятное количество жира, холестерина и калорий. Например, вам придется весь день ничего не есть, если вы закажете Corona Extra Dinner, в котором 126 граммов жира и 2 040 калорий. Думаете, вы не поправитесь, если выберете рыбу вместо мяса или курицы? Однако и тут вы попадете впросак, ведь Dos XX Fish Tacos, наверное, одно из самых неполезных рыбных блюд - в нем 130 граммов жира и 2 100 калорий!

Сеть Five Guys, США. Никогда не заказывайте в этой сети одно из самых любимых американских блюд - картофель фри! Как подсчитали журналисты издания Time, его порция содержит 1 464 калории, что фактически могло бы составить суточную норму любой желающей похудеть женщины, если бы это были полезные вещества, а не «ватный» картофель, жарившийся в многократно использовавшемся масле! Всего в этом кушанье содержится 71 грамм жуткого жира!

Сеть Romano's Macaroni Grill, в США и на Ближнем Востоке. Диетологи признают средиземноморскую диету одной из самых полезных и сбалансированных. Однако, когда итальянский ресторан открывается в Америке, о пользе можно забыть. Среди самых вредных ресторанов обычно вспоминают о Romano's Macaroni Grill, в котором содержание соли и жира в блюдах превышает все допустимые пределы. Так, блюдо Chicken Portobello неимоверно соленое - в нем содержится 7300 миллиграммов хлорида натрия, «Двойные макароны с сыром», которые так любят дети, «подарят» вашим малышам 3 459 миллиграммов соли и 62 грамма жира, а в Chicken Fettuccine Alfredo содержится 97 граммов жира и 1 370 калорий!

Сеть Taco Bell, Северная и Южная Америка, Евразия и Австралия. Мексиканский буррито, который подают в Taco Bell, в исследовании благотворительной организации Cancer Project назван самым вредным в мире. Уже много лет эта компания изучает, как те или иные продукты влияют на возникновение онкологических заболеваний. Оказалось, что в невинном, на первый взгляд, двойном говяжьем буррито с сыром, начиненном мясным фаршем, жуткое соотношение веществ: 20 граммов жира, из них 7 граммов насыщенных жиров, и 1 620 миллиграммов соли, что совершенно недопустимо! Итого, употребив этот небольшой ролл, вы получите 460 калорий!

Сеть Outback Steakhouse, Северная и Южная Америка, Евразия и Австралия. В этих ресторанах думают, что они готовят австралийские блюда, но жители Зеленого континента обычно не признают ни одно из них. И это бы еще было полбеды, однако кушанья из Outback Steakhouse крайне опасны для здоровья! Aussie Cheese Fries - самое вредное блюдо: оно содержит 2 900 калорий и 182 грамма жира (то есть, съев только гарнир, вы превысите дневную дозу калорий!). Незнакомый австралийцам Bloomin' Onion плавает в жире и снабдит вас 2 310 калориями. На фоне таких монстров десерт Chocolate Thunder From Down Under с его 78 граммами жира выглядит совершенно невинным.