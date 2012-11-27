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Как избежать обжорства за праздничным столом
В США отметили День благодарения. Американцы готовили традиционную индейку и большое количество других вкусностей. Фитнес-тренер Харли Пастернак заранее дал пять советов, как избежать обжорства за праздничным столом. Эти советы будут полезны и россиянам в преддверии новогодних праздников.
Совет первый - утром, перед тем, как сесть за праздничный стол, отправляйтесь на прогулку. Если вы едете в гости на машине, то припаркуйте свой автомобиль в соседнем дворе и пройдитесь пешком. После обеда тоже не мешает немного подышать свежим воздухом.
Совет второй - хорошенько позавтракайте и пообедайте, пока ждете гостей. Голодать целый день в ожидании праздничного ужина - идея не из лучших, уверен Пастернак.
Совет третий - следите за продуктами, которые расставлены на столе. Правило диеты быстрого похудания, 3:02:01, работает и для праздника. Съешьте 3 части овощей, 2 части белка и 1 часть цельного зерна.
Совет четвертый - откажитесь от алкоголя. Не секрет, что спиртное почти в два раза увеличивает число калорий, поступающих к нам во время еды. «Тело перестает эффективно сжигать жиры, когда вы пьете», - предупреждает фитнес-тренер.
Совет пятый - не торопитесь. «Я всегда говорю, жизнь слишком коротка, чтобы отказывать себе в удовольствии в особые дни, и праздничный ужин, безусловно, один из них! Если вам отрезали пирог с орехами, вместо того чтобы быстрее запихивать его в рот, помедлите и насладитесь каждым кусочком», - советует Харли Пастернак.
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