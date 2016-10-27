Едим на здоровье

Экологически чистые продукты с приморской пропиской - знак качества для покупателя

«Ты есть то, что ты ешь» - Гиппократ считал, что болезнь человека - это результат нарушения питания, привычек и характера жизни человека.

Скажи, что ты ешь, и я скажу, кто ты... Такую забавную формулу вывела известный эксперт японской Ассоциации естественного питания Норико КУРИЯМА, много лет подглядывая в тарелки едоков. По ее мнению, привычки в образе питания влияют не только на здоровье, но и на успех в жизни.

Русский царь Иван Грозный пошел еще дальше - он утверждал, что только пища, выращенная в том регионе, в котором живет человек, способна давать ему силы и здоровье. Ему историки даже приписывают такое изречение: если хочешь завоевать страну - завози продукты, которые в этой местности не растут, и население будет слабым и болезненным.

Приморские диетологи тоже настаивают на том, что продукты, выращенные и произведенные в нашем регионе, наиболее полезны для здоровья, а употребление в пищу даров дальневосточной тайги считают профилактикой многих болезней. Здоровому питанию придают важное значение приморские доктора, профилактике заболеваний уделяется внимание и в краевой программе «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013­-2020 гг.





Основа - местные продукты

«Все, что растет в определенном регионе нашей Земли, имеет защитные и питательные свойства, необходимые людям, которые в этом регионе живут, - говорят специалисты одного из центров диетологии г. Владивостока. - Если продукты привезены издалека, то они настроены на те условия, в которых произрастали. Иногда это несовпадение настолько сильное, что используемые в больших количествах продукты обладают ярко выраженным ослабляющим воздействием. И здесь вам поможет золотая середина. Не нужно полностью отказываться, например, от бананов или других экзотических овощей и фруктов, а также от нежного аргентинского бифштекса. Но чувство меры при этом должно работать на полную катушку. Пусть основой вашего питания будут местные продукты, от этого выиграет только ваше здоровье. Свежие травы, которые вы используете, обязательно должны расти неподалеку, лучше всего на грядке в вашем саду или на подоконнике вашей городской квартиры».

Есть и другая причина для того, чтобы использовать в основном местные продукты: таким образом, каждый из нас принимает решение поддержать местного производителя. А в Приморье, надо сказать, местные предприятия о качестве своей продукции заботятся особо, обращая внимание на экологическую чистоту исходного сырья. Касается это и крупных производителей, и фермеров, ведущих небольшое подсобное хозяйство.

С заботой о качестве

Акцент на качестве выпускаемой продукции сделал крупнейший свинокомплекс Приморского края «Мерси трейд». Предприятие самостоятельно производит корма - на основе сои и кукурузы собственного производства. Построен уникальный для Дальнего Востока элеваторный комплекс мощностью 45 тысяч тонн. Это позволяет кормить животных только экологически чистым кормом, выращенным на приморских полях. Мясо, полученное на свинокомплексе, уже закупает одно из мясоперерабатывающих предприятий Приморья, что позволяет ему производить продукцию высочайшего качества.

Кстати, как неоднократно отмечал в своих выступлениях губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, заход на территорию края таких крупных инвесторов, как «Мерси трейд» и «Русагро», позволят Приморью в течение трех лет полностью обеспечить внутренние потребности в свинине, а также выйти со своей сельхозпродукцией за пределы региона.

Рождаются на территории края и совершенно новые бизнесы, связанные с производством продуктов питания. И они также строят стратегию своего развития исключительно на местном сырье. Например, учредитель кооператива «Промилк» Андрей ПАХОМОВ, что организовал под Уссурийском настоящую сыроварню, сырье для своей продукции приобретает только у местных фермеров. Причем от тех фермеров, с кем работает постоянно, требует предельной стерильности в коровнике.

В день предпринимателю требуется полторы тонны молока, поэтому на сегодняшний день у него больше трех десятков договоров на закупку. А для того чтобы сырье имело высокий стандарт качества, Пахомов организовал в селе кооператив по сбору, хранению и первичной переработке молока. В итоге его продукцию - сыры «Моцарелла», «Рикотта», «Качотта» с брендом «Сделано в Приморье» с удовольствием покупают не только в Уссурийске, но и в других уголках Приморского края.

Вкусно и пролезно

Не менее известна и любима приморцам продукция находкинского завода «КВЭН» - единственного производственного предприятия на территории от Урала до Дальнего Востока, которое работает с продуктами на основе сурими.

- Минтай - это глубоководная рыба, самая чистая. Приморцам она очень хорошо знакома. В процессе изготовления сурими производится тройная промывка рыбы, избавление от шкуры, костей, жира, - рассказывает мастер­технолог ООО «КВЭН» Ирина КРАВЧЕНКО. - И на стол приморцев попадает продукция, прошедшая тщательный контроль качества.

В поселке Преображение не так давно начал работу цех по производству икры морского ежа. Сейчас он перерабатывает до 34 тонн икры в год. Соленая и копченая икра беспозвоночного пользуется огромным спросом на внутреннем рынке, а о ее целебных качествах не устают повторять и врачи, и диетологи.

По словам специалистов, морской еж и его икра, хоть и совсем недавно появились на нашем продовольственном рынке, но уже по достоинству оценены потребителями. Не зря же японцы за год съедают порядка 5000 тонн этого продукта (и это только в чистом виде). Теперь возможность употреблять в пищу морской деликатес, выловленный в экологически чистых районах Приморья, есть и у жителей нашего края.

Компаний, который научились хорошо делать свое дело и кормить земляков вкусной и здоровой пищей в Приморье уже достаточно много. Они заинтересованы в том, чтобы на наших столах были свежие, качественные и экологически чистые продукты.

Надо сказать, что краевая власть старается всячески поддерживать местных производителей продуктов питания - для них предусмотрены различные льготы и субсидии. Так, только по итогам этого года на поддержку сельского хозяйства будет направлено более 3 млрд рублей.

В 2014­2015 годах на поддержку агропромышленного комплекса из краевого бюджета было направлено более 1,6 млрд рублей. Из федерального бюджета на развитие отрасли потрачено за год 1,5 млрд рублей.

Щедрая ярмарка

Поддерживают производителей и в части обеспечения сбыта. Под эти цели власти щедро предоставили фермерам и местным производственным компаниям центральную площадь Владивостока - ярмарки, проходящие здесь, стали настоящей Меккой для тех, кто хочет приобретать продукты, сделанные в Приморье. Практически каждые выходные в течение всего года здесь можно приобрести картофель, свеклу, морковь, лук, свежую зелень, мед и продукты пчеловодства, рыбу, мясопродукты, яйца, молоко, хлебобулочные и кондитерские изделия.

Как сообщает пресс­служба мэрии Владивостока, свою продукцию на ярмарке обычно предоставляют более 200 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморского края.

Отсутствие арендной платы позволяет горожанам приобретать овощи и другие продукты по умеренным ценам напрямую у товаропроизводителей, а фермерам и предприятиям дает возможность реализовать все, что дала щедрая приморская земля. Подобные точки сбыта для приморских производителей есть и на всех сельскохозяйственных рынках Приморья, что делает местную продукцию доступной покупателям.

Чтобы стать ближе потребителю и донести свою вкусную и полезную продукцию до потенциальных клиентов, приморские производители не только увеличивают свое присутствие в торговой сети, но открывают фирменные торговые точки. Так, на полках фирменного магазина «Гринагро», который не так давно открылся во Владивостоке, представлен широкий ассортимент молочной продукции - молоко, кефир, биокефир, сметана, творог, йогурты, крем творожный и сыр плавленый. Тремя ключевыми факторами успеха торговой марки «ГринАгро» являются собственное сырье из агрокомплекса, расположенного на экологически чистой земле в Ханкайском районе, современное оборудование с закрытым производственным циклом и непрерывный контроль качества на всех этапах производства. Продукция под этой торговой маркой быстро завоевала популярность среди жителей Приморья и за его пределами.

Так что возможностей у приморцев есть вкусную и здоровую пищу, выращенную и произведенную на нашей территории, становится все больше. А это значит, что у нас и наших детей есть больше сил противостоять вирусам и инфекциям и жить более полноценной жизнью. Ведь здоровье - это еда. А лучшая еда для нас - приморская.

Елена АРДАЛЬЯНОВА. Фото Юрия Танича.

"Журнал здоровья", N6, октябрь, 2016.