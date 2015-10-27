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Что в тарелке у школьника
Дети не только должны плотно завтракать, но и получать нужное количество витаминов и микроэлементов. Организм растущий, энергии уходит много - ведь дети очень активны и даже гиперактивны! Поэтому их надо хорошо кормить.
Как правильно накормить ребенка дома и в школе? Очень часто ребенок приносит нетронутые завтраки назад, да и школьную еду не ест, рассказывая, что опять был «пересоленный капустный салат, подгоревшая котлета, холодный омлет». Между тем гамбургеры и сэндвичи из торговых точек, оказавшихся недалеко от школ, разлетаются с хорошей скоростью. Стоит ли по этому поводу тревожиться и как привить растущему человеку вкус к добротной еде?
Российские школы предлагают детям стандартный набор: первое, второе и компот! Такое меню было и будет, наверное, всегда: на первое суп, щи или борщ. На второе: гарнир с котлеткой или винегрет, омлет или выпечка. Обязательно - это разнообразные пирожки. Всегда компот, на худой конец, чай. Сейчас выпускается большое количество соков: они, конечно же, тоже присутствуют в меню школьника, пишет veselajashkola.ru.
То, что ребенок обязательно должен поесть в школе - на большой перемене или в пересменку - это даже не обсуждается! Многие дома утром не успевают позавтракать или едят очень мало. Голодными сидеть на уроках тоже не комфортно: чувство голода не дает сосредоточиться, все мысли о перемене или о доме и о еде.
Надо позаботиться о детях заранее и давать им с собой небольшой завтрак. Если уроки длятся до двух часов, то выдержать трудновато. Если школьная столовая предлагает основные блюда, то родители должны подумать о дополнительных и полезных: овощах, фруктах, о белковой пище, о еде витаминной и богатой минералами. Нужно постараться разнообразить меню и не ограничиваться каждый день бутербродами. Да и бутерброды можно делать разные, ориентируясь на любимые продукты ребенка.
Бутерброд не должен быть больших размеров: гораздо удобнее есть маленькие, но с разным содержимым. Каждый бутербродик следует завернуть в пищевую бумагу или фольгу и сложить в коробочку. К этому можно дать яблоко, апельсин или банан. В тот день, когда нет фруктов, можно дать молочный напиток или йогурт. Во многих семьях пекутся традиционные пироги, пирожки и жарятся разные вкусности. Часть этой выпечки можно давать в школу. Школьные завтраки должны быть разнообразными и радовать ребенка.
Наблюдения врачей и педагогов показали, что дети, получавшие горячий завтрак в школе, меньше утомлялись и оставались во вторую половину учебных занятий бодрыми и работоспособными. Кроме того, школьные завтраки оказывали благоприятное влияние на физическое развитие и состояние здоровья детей
Кроме того, специалисты отмечают, что школьное питание имеет не только оздоровительное, но и большое воспитательное значение. Оно должно являться как бы составной частью учебного и воспитательного процесса, сообщает kelechek.ru. Питание в коллективе приучает детей к приему разнообразной, полезной пищи и прививает им соответствующие культурногигиенические навыки. Привитие правильных навыков в питании ребенка оказывает положительное влияние и в дальнейшем на привычки взрослого человека.
Значительную роль в воспитании у учащихся правильных навыков и привычек к приему разнообразной пищи играют педагоги. Если у педагога школы правильные установки по питанию, то он может оказать положительное влияние и на своих учеников.
Большое значение имеет пищевая ценность школьного завтрака. Умственное напряжение и физическая подвижность детей в школе сопровождаются тратой значительного количества энергии. По данным Института питания АМН СССР, за время пребывания в школе (46 часов) энергетические траты у детей в среднем составляли 600 кал.
Следовательно, для покрытия энергетических трат детей младшего школьного возраста завтрак должен содержать не менее 500 кал, для детей старшего возраста - 700 кал, что составляет от 20 до 25% калорийной потребности детей школьного возраста в сутки.
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