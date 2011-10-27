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Самым грязным предметом общего пользования оказались заправочные пистолеты

27 Октября 2011, 23:40 | Дальний Восток

Американские ученые пришли к выводу, что самой загрязненной микробами поверхностью из тех, с которыми люди контактируют в повседневной жизни, являются рукоятки кранов бензоколонок, пишет Fox News.

Специалисты корпорации по производству средств личной гигиены Kimberly-Clark исследовали сотни поверхностей в шести крупных городах США: Атланте, Чикаго, Далласе, Лос-Анджелесе, Майами и Филадельфии. На этих поверхностях они определяли концентрацию аденозинтрифосфата (АТФ) – универсального энергоносителя живых организмов, свидетельствующего о присутствии живых клеток.

Выяснилось, что самому сильному биологическому загрязнению подвержены заправочные пистолеты. За ними следуют ручки почтовых ящиков, поручни эскалаторов и кнопки банкоматов.

Далее с небольшим отрывом следуют счетчики на парковках, окна выдачи киосков, а также кнопки пешеходных светофоров и торговых автоматов в супермаркетах.

"Это значит, что никто не чистит вещи, которые вы трогаете каждый день", - заключила руководитель экспертной группы Келли Архарт (Kelly Arehart). Ее коллега Брэд Рэйнолдс (Brad Reynolds) напомнил, что попавшие на кожу микробы могут передаваться до семи раз, пока не будут смыты, и посоветовал всем, прибывая на работу или домой, первым делом мыть руки.

Автор: Medportal.ru
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