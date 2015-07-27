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Лучшая на Дальнем Востоке поликлиника находится в Хабаровске

27 Июля 2015, 12:25 | Дальний Восток

Лучшая на Дальнем Востоке поликлиника находится в Хабаровске - это КГБУЗ "Детская городская поликлиника № 1".  Такой вывод следует из данных пилотного исследования 1283 амбулаторно-поликлинических учреждений России, проведенного в 80 регионах страны. Результаты масштабной работы и сформированный на их основе рейтинг были представлены общественности 23 июля в рамках пресс-конференции с участием министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой.

Рассказывая об итогах исследования, глава минздрава отметила Хабаровский край как один из самых успешных. Суммарный индекс благополучия в категории детских поликлиник здесь составляет  8,188 баллов из 10 возможных, притом, что в среднем по России  – 7,4 балла.

«Суммарный индекс благополучия» – интегративный показатель, основанный на объективной оценке работы конкретных медицинских учреждений по 44 основным параметрам. Учитываются, например, такие показатели, как доля врачей, имеющих квалификационные категории, техническая вооруженность поликлиники,  частота вызовов «скорой помощи на подведомственной территории, количество смертей на дому среди людей трудоспособного возраста и др. Влияют на «индекс благополучия» также жалобы населения и то, насколько успешно выполняет информационные задачи официальный интернет-сайт медучреждения.

Именно по совокупности всех оценок детская поликлиника N1 г.Хабаровска набрала рекордные для Дальнего Востока 8,803 балла. Впрочем, не очень сильно отстают от нее детские поликлиники N 24 (8,133 балла), N17 ( 8,063) и N3 (7,753), также расположенные в краевом центре.

Но не только успехами в детской медицине отличился Хабаровский край. Весьма высоких оценок заслужили поликлиники для взрослых (суммарный индекс благополучия - 7,490) и смешанного типа (7,891). Здесь лучшие позиции у хабаровской поликлиники N8 (8,340 балла).

Вероника Скворцова рассказала, что по результатам комплексного исследования большинство поликлиник Хабаровского края -  81,4% - оценены как хорошо работающие, 15,7%  относятся к «середнякам», а до уровня «отличников» поднялись 2,9% медицинских учреждений первого звена.

Если сравнивать между собой регионы Дальнего Востока, то их персональные «индексы медицинского благополучия» выглядят следующим образом: Приморский край (взрослая категория – 7,411, детская категория – 6,430, смешанная категория – 6,579 ), Амурская область (соответственно 7,338, 7,355, 7,436), Сахалинская область (7,081, 8,126, 4.934), Республика Якутия (8,738 – взрослая категория, 7,787 – смешанная), Камчатский край (7,925– взрослая категория, 6,915  - детская), Магаданская область (6,764– взрослая категория, 6,693 – смешанная). Данных об оценках работы поликлиник Еврейской автономной области и Чукотского автономного округа в рейтинге нет.

В целом ДФО занимает во всероссийском рейтинге поликлиник шестое место из восьми. Лидер - Центральный Федеральный округ. Хуже всех обстоят дела в Северо-Западном федеральном округе, где отмечен самый низкий индекс благополучия по субъектам РФ – 2,6 балла во взрослой категории в Новгородской области.

По словам министра здравоохранения, хорошо и отлично работают сегодня 84,4% поликлиник страны. На среднем уровне – 14,9%, а  ниже среднего или неудовлетворительно – только 0,7% . «Таким образом, мы перешли в группу «хорошистов», но пока еще не отличники, и нам есть, над чем работать, в плане совершенствования работы первичного звена», - подытожила Вероника Скворцова.

Одним из элементов такого совершенствования должно стать привлечение пациентов к оценке деятельности «своих» поликлиник. С этой целью гражданам дается возможность голосовать по конкретному кругу вопросов прямо на сайте медучреждения.
 

Сергей АКУЛИЧ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: поликлиника  скворцова  Хабаровск  здравоохранение 



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Комментарии

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