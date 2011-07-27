McDonald's изменит состав детских наборов Happy Meal

Как пишет газета New York Times, по требованию борцов с ожирением компания представит новое меню уже в сентябре.

В наборе будет вдвое меньше картофеля фри, который к тому же можно будет заменить фруктами, овощами и ягодами. Вместо газированных напитков в Happy Meal включат обезжиренное молоко или молочно-шоколадный напиток.

В McDonald's заявили, что общая калорийность снизится на 20 процентов.