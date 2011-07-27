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McDonald's изменит состав детских наборов Happy Meal
27 Июля 2011, 13:54 | Дальний Восток
Как пишет газета New York Times, по требованию борцов с ожирением компания представит новое меню уже в сентябре.
В наборе будет вдвое меньше картофеля фри, который к тому же можно будет заменить фруктами, овощами и ягодами. Вместо газированных напитков в Happy Meal включат обезжиренное молоко или молочно-шоколадный напиток.
В McDonald's заявили, что общая калорийность снизится на 20 процентов.
Автор: По материалам информагентств
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