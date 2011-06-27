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Роспотребнадзор: На Дальнем Востоке радиационный фон в норме
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проводится постоянный мониторинг за радиационной обстановкой в субъектах РФ ДФО.
Радиационный фон на территориях Сахалинской, Магаданской областей, в Камчатском, Приморском и Хабаровском краях соответствует значениям естественного гамма-фона, характерного для них.
Проведен дозиметрический контроль прибывших из Японии транспортных средств, обследованы члены экипажей, пассажиры и их багаж. Превышений радиационного фона не зарегистрировано.
Для контроля мощности дозы гамма-излучения на открытой местности на территории Приморского края определены 29 мониторинговых точек. В г. Владивосток, г. Дальнегорск, г. Находка, пгт. Большой Камень, Хасанском районе Приморского края измерения мощности дозы гамма-излучения проводятся 2 раза в сутки; спектрометрический контроль атмосферного воздуха проводится - 1 раз в сутки. Проводятся также спектрометрические и радиохимические исследования проб атмосферных осадков, морской воды, питьевой воды из поверхностных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, проб морепродуктов. Проведенные измерения гамма-фона, не выявили превышений естественного радиационного фона, характерного для территории Приморского края. Содержание радионуклидов в исследованных пробах не превышает нормируемых значений.
В целом радиационный фон по состоянию на 27 июня 2011 года на территории Приморского края не превышает многолетних сложившихся значений, характерных для территории края, сообщается на сайте Роспотребнадзора по ПК.
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