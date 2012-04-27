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Страховщикам запретят дискриминировать инвалидов

27 Апреля 2012, 00:21 | Дальний Восток

Правительство РФ поручило одобрить и представить президенту для внесения на ратификацию в Госдуму Конвенцию о правах инвалидов. Этот документ, в частности, запрещает дискриминировать инвалидов в медицинском страховании и страховании жизни.

На сегодняшний день страховое законодательство РФ не содержит ограничений по страхованию инвалидов. Подобные ограничения предусмотрены только правилами некоторых страховых компаний. После ратификации конвенции они должны будут привести свои правила в соответствие с данным документом. Контролировать выполнение условий конвенции будет орган страхового надзора - ФСФР.

Конвенция о правах инвалидов одобрена Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2006 г. и вступила в силу в мае 2008 г. Россия подписала конвенцию в сентябре 2008 г. Положения конвенции станут обязательными для применения после ее ратификации.

«Журнал здоровья».

Автор: По материалам информагентств
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