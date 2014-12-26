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В 2014 году диспансеризацию на Колыме прошли более 15 тыс. человек
26 Декабря 2014, 16:42 | Дальний Восток
Предварительные итоги диспансеризация населения подвели на заседании региональной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, которое провела заместитель председателя Правительства Магаданской области Татьяна Исаева. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу правительства Магаданской области.
По данным на 12 декабря 2014 года число прошедших диспансеризацию колымчан составило более 15 тыс. человек. Заместитель министра здравоохранения и демографической политики Магаданской области Александр Шмидт сообщил, что было выявлено почти шесть тысяч случаев заболеваний. В том числе два заболевания туберкулезом, 65 онкологических заболеваний в ранней стадии, 972 повышения давления и другое.
«По итогам первого этапа диспансеризации 1612 человек были направлены на второй этап, 502 человека были дообследованы за рамками предусмотренных диспансеризацией обследований, более 4304 человека начали получать необходимое лечение», - уточнил Александр Шмидт.
Он добавил, что всем прошедшим диспансеризацию была оформлена карта здоровья, согласно которой к первой группе здоровья ( практически здоровые) отнесено 4236 человек (28%), ко второй ( имеющие предрасположенность к болезни или факторы риска) – 4639 человек (30%), а к третье группе ( больные) – 6294 человека (42%)
Заместитель председателя Правительства Магаданской области вручила благодарственные письма работодателям, которые обеспечили максимальное прохождение сотрудниками медицинских осмотров в 2014 году. Их получили руководитель УФССП России по Магаданской области – главного судебного пристава Магаданской области Баясхалан Дамдинжапов, директор банка по Магаданской области–вице-президент Азиатско-тихоокеанского банка (ОАО) в. г. Магадане Константин Ермилов, директор МБОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества» Ирина Майорова, директор МАОУ ДОД «Детский экологический центр» Ольга Бельмас и директор МОГАПОУ «Строительно-технический лицей» Игорь Сверкунов.
Татьяна Исаева напомнила участникам заседания, что работа по проведению диспансеризации взрослого населения в 2014 году принесла положительные результаты, отмеченные в том числе и Министерством здравоохранения России. По ее словам, впервые за много лет на территории отмечается уменьшение общей смертности, смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы, туберкулеза, онкологических заболеваний, положительный естественный прирост населения.
«Этот эффект был бы еще больше, если бы количество прошедших диспансеризацию было максимально приближенным к 100%. В следующем году мы надеемся закрепить достигнутые успехи, в том числе и с помощью максимального охвата диспансеризацией работающего населения», - подчеркнула заместитель председателя Правительства Магаданской области.
По данным на 12 декабря 2014 года число прошедших диспансеризацию колымчан составило более 15 тыс. человек. Заместитель министра здравоохранения и демографической политики Магаданской области Александр Шмидт сообщил, что было выявлено почти шесть тысяч случаев заболеваний. В том числе два заболевания туберкулезом, 65 онкологических заболеваний в ранней стадии, 972 повышения давления и другое.
«По итогам первого этапа диспансеризации 1612 человек были направлены на второй этап, 502 человека были дообследованы за рамками предусмотренных диспансеризацией обследований, более 4304 человека начали получать необходимое лечение», - уточнил Александр Шмидт.
Он добавил, что всем прошедшим диспансеризацию была оформлена карта здоровья, согласно которой к первой группе здоровья ( практически здоровые) отнесено 4236 человек (28%), ко второй ( имеющие предрасположенность к болезни или факторы риска) – 4639 человек (30%), а к третье группе ( больные) – 6294 человека (42%)
Заместитель председателя Правительства Магаданской области вручила благодарственные письма работодателям, которые обеспечили максимальное прохождение сотрудниками медицинских осмотров в 2014 году. Их получили руководитель УФССП России по Магаданской области – главного судебного пристава Магаданской области Баясхалан Дамдинжапов, директор банка по Магаданской области–вице-президент Азиатско-тихоокеанского банка (ОАО) в. г. Магадане Константин Ермилов, директор МБОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества» Ирина Майорова, директор МАОУ ДОД «Детский экологический центр» Ольга Бельмас и директор МОГАПОУ «Строительно-технический лицей» Игорь Сверкунов.
Татьяна Исаева напомнила участникам заседания, что работа по проведению диспансеризации взрослого населения в 2014 году принесла положительные результаты, отмеченные в том числе и Министерством здравоохранения России. По ее словам, впервые за много лет на территории отмечается уменьшение общей смертности, смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы, туберкулеза, онкологических заболеваний, положительный естественный прирост населения.
«Этот эффект был бы еще больше, если бы количество прошедших диспансеризацию было максимально приближенным к 100%. В следующем году мы надеемся закрепить достигнутые успехи, в том числе и с помощью максимального охвата диспансеризацией работающего населения», - подчеркнула заместитель председателя Правительства Магаданской области.
Автор: По материалам пресс-службы
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