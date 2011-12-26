Россиян при выезде за рубеж просят проводить профилактику от А(H5N1)

Накануне новогодних каникул Роспотребнадзор призывает россиян принимать меры профилактики птичьего гриппа при выезде на отдых в зарубежные страны, в том числе Юго-Восточную Азию, так как в этом регионе регистрируются случаи данного заболевания, в том числе летальные, говорится в сообщении, опубликованном 26 декабря на официальном сайте ведомства.

Общее число подтверждённых случаев заболевания людей, вызванных вирусом гриппа А(H5N1), составляет 574, из которых 337 (58,7%) закончились летальным исходом. За прошедшую неделю ВОЗ подтвердила один новый случай заражения и гибели человека от вируса гриппа птиц А(H5N1) в Египте.

"Всего в 2011 году случаи заболевания людей гриппом птиц зарегистрированы в Египте, Бангладеше, Камбодже и Индонезии. Количество подтверждённых случаев в 2011 году составило 58, из них 31 закончился летальным исходом", - отмечается на сайте Роспотребнадзора.

"Также, 21 декабря в Гонконге повышен уровень защитных мер в связи с обнаружением вируса высокопатогенного гриппа птиц А(H5N1) в пробах куриного мяса, отобранных на оптовом рынке", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор советует избегать прямого контакта с домашней и дикой птицей или их пометом. В целях профилактики необходимо часто мыть руки с мылом. Кроме того, стоит избегать места скопления людей и контакта с больными людьми с высокой температурой, отмечает ведомство, пишет РИА Новости.

"При появлении симптомов респираторных заболеваний - надеть маску и незамедлительно обратиться за медицинской помощью, при появлении лихорадки или гриппоподобных симптомов при возвращении из поездки также своевременно обратиться к врачу, предоставив информацию о посещенных странах и сроках пребывания", - говорится в сообщении ведомства.