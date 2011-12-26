www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.35 р. 100 JPY: 55.98 р.
EUR: 73.07 р. 10 CNY: 91.34 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Туризм
Распечатать

Россиян при выезде за рубеж просят проводить профилактику от А(H5N1)

26 Декабря 2011, 21:23 | Дальний Восток

Накануне новогодних каникул Роспотребнадзор призывает россиян принимать меры профилактики птичьего гриппа при выезде на отдых в зарубежные страны, в том числе Юго-Восточную Азию, так как в этом регионе регистрируются случаи данного заболевания, в том числе летальные, говорится в сообщении, опубликованном 26 декабря на официальном сайте ведомства.

Общее число подтверждённых случаев заболевания людей, вызванных вирусом гриппа А(H5N1), составляет 574, из которых 337 (58,7%) закончились летальным исходом. За прошедшую неделю ВОЗ подтвердила один новый случай заражения и гибели человека от вируса гриппа птиц А(H5N1) в Египте.

"Всего в 2011 году случаи заболевания людей гриппом птиц зарегистрированы в Египте, Бангладеше, Камбодже и Индонезии. Количество подтверждённых случаев в 2011 году составило 58, из них 31 закончился летальным исходом", - отмечается на сайте Роспотребнадзора.

"Также, 21 декабря в Гонконге повышен уровень защитных мер в связи с обнаружением вируса высокопатогенного гриппа птиц А(H5N1) в пробах куриного мяса, отобранных на оптовом рынке", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор советует избегать прямого контакта с домашней и дикой птицей или их пометом. В целях профилактики необходимо часто мыть руки с мылом. Кроме того, стоит избегать места скопления людей и контакта с больными людьми с высокой температурой, отмечает ведомство, пишет РИА Новости.

"При появлении симптомов респираторных заболеваний - надеть маску и незамедлительно обратиться за медицинской помощью, при появлении лихорадки или гриппоподобных симптомов при возвращении из поездки также своевременно обратиться к врачу, предоставив информацию о посещенных странах и сроках пребывания", - говорится в сообщении ведомства.

Автор: РИА "Новости"
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru