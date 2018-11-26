Дальний Восток не только стремительно пустеет, но еще и быстро спивается

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На Чукотке, в Магадане, Ненецком автономном округе, на Сахалине и в Коми остро стоит проблема алкоголизма. А самыми «трезвыми» регионами традиционно являются Чечня, Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Такие данные содержит «Национальный рейтинг трезвости субъектов РФ», подготовленный экспертами федерального проекта «Трезвая Россия» («Известия» ознакомились с результатами исследования). Авторы рейтинга признали, что антиалкогольная политика в регионах по-прежнему неэффективна — в число нерешенных проблем входят молодежный алкоголизм, рост преступности, высокая доля контрафакта и «безответственность чиновников». По мнению экспертов, необходимо ввести дополнительные законодательные ограничения и улучшить качество жизни в регионах — «пьют люди не от хорошей жизни».
Рейтинг составлялся на основе открытых данных Росстата, Росалкогольрегулирования, Минздрава, МВД, Центральной базы статистических данных и ЕМИСС. Итоговый балл региона рассчитывался по шести критериям. Оценивалось, в частности, число умерших от алкоголя и состоящих на учете больных алкоголизмом. А также количество совершенных в состоянии опьянения преступлений и правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом спиртного. Еще одними критериями оценки стали объем проданного алкоголя и анализ регионального законодательства в этой сфере.
Ранжирование производилось от самого благополучного (1-е место) к самому проблемному (85-е место) региону. Чем меньше балл — тем благополучнее область, край или республика.
Так, самыми трезвыми регионами уже четвертый год подряд признаются Чечня (12,78 балла), Ингушетия (12,82) и Дагестан (14,18). Улучшила свое положение в рейтинге и Карачаево-Черкесия: в 2015 году она была 25-й, но с 2016-го прочно занимает четвертое место (20,02).
Следом идет Кабардино-Балкария (20,70), которая всегда входила в первую десятку регионов-«трезвенников». Также в этом году лидерами стали Белгородская (22,51) и Тюменская (22,52) области, Ставропольский край (23,61), Волгоградская область (24,24) и Калмыкия (26,48).
Аутсайдерами рейтинга оказались Чукотка (48,14), Магаданская область (46,98) и Ненецкий автономный округ (46,85). На протяжении последних четырех лет они занимали последние позиции в исследовании. Довольно низкие показатели у Сахалинской области (45,88), Коми (45,46), Карелии (44,71) и Камчатского края (42,20), а также у Кировской (42,79), Владимирской (42,36) и Костромской (42,31) областей.
Основными проблемами реализации антиалкогольной политики, по мнению авторов рейтинга, являются молодежный алкоголизм, рост преступности и высокая доля контрафакта. Тормозит процесс и «безответственность чиновников» — например, попытки легализовать продажи алкоголя на АЗС и торговлю через интернет, а также отсутствие должного контроля.
Пресс-службы администраций Чукотки, Магадана, Ненецкого АО, Сахалина и Коми не смогли оперативно ответить на запрос «Известий». Как отметил глава «Трезвой России», член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев, в регионах-аутсайдерах не всегда согласны с результатами исследования. По его словам, экс-губернатор Магаданской области Владимир Печеный в прошлом году попытался оспорить результаты, а потом предложил проекту сотрудничество.
«Мы понимаем, что есть нерешенные вопросы, связанные с реализацией алкогольной продукции на территории региона. К их числу относятся реализация алкогольной продукции через «лжепредприятия» общественного питания, социальный дискомфорт от которых испытают более 70% субъектов РФ», — написал Владимир Печеный авторам рейтинга (письмо есть в распоряжении «Известий»).
— Антиалкогольная политика, которую проводят регионы, не всегда эффективна, — считает Султан Хамзаев. — Алкоголь по-прежнему является одним из основных катализаторов социальных бед, смертности, преступности и сокращения продолжительности жизни.
Следует ужесточать антиалкогольное законодательство на местах, уверен и председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.
— Довольно жестко оборот и обращение алкоголя регулируются в Норвегии, Швеции, Финляндии и США. Возможно, и нам следует задуматься — не о сухом законе, конечно, но об ограничении продажи алкоголя до 21-го года, например, — сказал «Известиям» сенатор. — Также можно менее доступными сделать для молодежи энергетические напитки. В регионах должно быть больше мотивации на здоровый образ жизни, на спорт.
Статистика может учесть не всё — объемы продаж не всегда соответствуют уровню потребления, считает руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.
— Сельские жители меньше покупают алкоголь в магазинах, потому что производят самогон. А ограничения на продажу могут стимулировать нелегальный оборот алкоголя, — сказал он «Известиям».
По словам эксперта, властям некоторых регионов стоит задуматься, поскольку «пьют люди не от хорошей жизни». И думать необходимо не только о запретах, но и о решении сопутствующих проблем, поднимая качество жизни граждан, считает политолог.
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