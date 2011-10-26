Желающим жить долго необходимо знать, что лень и переедание крадут годы

Список наиболее полезных продуктов прост и уже давно известен и не запрещается выпивать в день бокал хорошего вина

Ученые утверждают - у современного человека есть все шансы прожить как минимум на 30-40 лет дольше. Биологи же считают, что человек вполне может прожить и все 150 лет! Естественно, соблюдая при этом правила здорового образа жизни и правильно питаясь. Какие продукты самые полезные для нашего организма?

Как оказалось, нужно соблюдать несложные на первый взгляд правила, ведь все гениальное - просто. Формулу долголетия можно уместить всего в одной фразе - больше двигайся, меньше ешь, тренируй мозг и тело. Оказывается, для того, чтобы не впасть в старческий маразм, необходимо как можно больше нагружать мозг.

Нужно заставлять его работать, иначе он быстро одряхлеет. Последние исследования в этой области показали: если упорно трудиться головой, можно до самой глубокой старости иметь чистый разум и рассудок.

Кстати, для многих талантливых мастеров старость была не менее плодотворна, чем юность. Часто великие произведения искусства создавались творцами, когда им было за 70, а то и за 80 лет! Их пример доказывает: необходимо все время заниматься умственной деятельностью. Это может быть что угодно: от написания мемуаров до разгадывания кроссвордов. Главное - держать мозг в тонусе и не лениться.

Наряду с ленью ученые называют второй плохой фактор, влияющий на продолжительность жизни. Это переедание. Запомните золотое правило: лучше недоесть, чем переесть. Специалисты даже проверяли свою теорию на мышах: одну группу грызунов перекармливали, а другой, наоборот, еды давали меньше. Через некоторое время выяснилось - мыши, регулярно недоедающие, выносливее, они более приспособлены к окружающему миру, более стойкие и здоровые. Чего не скажешь о второй группе грызунов, участвовавшей в исследовании.

Кстати, список наиболее полезных продуктов уже давно известен. Это рыба и морепродукты, зеленый чай, черный кофе (не больше 2-3 чашек в день!), мёд, лук и чеснок, горький шоколад, зерновой хлеб, хлопья с отрубями, многие фрукты и овощи.

Главное правило - употреблять эти продукты не раз от разу, а постоянно и по чуть-чуть. То же касается и алкоголя - не запрещается выпивать в день бокал хорошего вина. Однако человек, к сожалению, часто не может этим ограничиться ...

Еще одна составляющая правильного образа жизни, приводящего к долгожительству - хорошее эмоциональное состояние. Для многих это проблема, ведь современный человек подвержен стрессам, он практически все время находится в напряжении. Бесконечная гонка за хорошей работой, машиной, квартирой и другими благами выбивает его из колеи.

Кстати, ученые выяснили, какая эмоция больше всего подрывает наше здоровье и укорачивает жизнь. Это страх. Именно он приводит к самым различным расстройствам - от бессонницы до бронхиальной астмы и рака. Поэтому тут совет один: поменьше нервничайте и старайтесь справляться со страхами (ведь часто они бывают необоснованными!).

Ну и, конечно, нужно обязательно сказать о спорте и движении. К сожалению, проблема современного человека - сидячий образ жизни, постоянное сидение перед телевизором и компьютером. Каждый должен решить для себя, что больше ему по душе - бег, плавание, а может быть коньки или лыжи, и заниматься спортом хотя бы 2 -3 раза в неделю. Кстати, при таких нагрузках вырабатываются гормоны радости - эндорфины, и они-то и дарят нам хорошее душевное состояние.

Кстати, специально для женщин ученые озвучивают еще два вредных фактора, укорачивающих жизнь - косметика и загар. Косметика закупоривает поры и не дает коже дышать, а солнечные лучи вызывают ожоги и часто способствуют развитию многих неприятных заболеваний.

Психолог Елена Короткова, на первый взгляд, правила просты: чтобы прожить больше 100 лет, надо мало есть, много двигаться, всегда быть в хорошем настроении, не краситься и не загорать. "Но современный человек скорее предпочитает количеству прожитых лет их качество - пусть он протянет меньше, зато, как говорится, "на полную катушку" - будет мало спать и двигаться, есть вредную пищу, курить и употреблять спиртными напитками. Поэтому, прежде всего человек должен сам решить - как он хочет прожить свою жизнь и какую старость он получит".

Полезная еда

Самой полезной едой для мужчин является шпинат. Он хорошо известен как «строитель мышц». Шпинат богат кислотами омега-3 и фолатами, которые снижают риск возникновения остеопороза и заболеваний сердца. Благодаря лютеину, который также содержится в шпинате, уменьшается вероятность получения возрастной дистрофии сетчатки.

Для суточной нормы достаточно употребления всего лишь одной чашки свежего шпината в день. Его можно добавить в яичницу, пиццу или салат. Заменить шпинат можно огородной или китайской капустой.

Велико для пользы здоровья и употребление йогурта. Он укрепляет иммунную систему и защищает от рака. Не все йогурты являются пробиотическим продуктом, поэтому обращайте внимания на надписи упаковки: «Живые йогуртовые культуры». Это важно, поскольку такие йогурты содержат пробиотические организмы, которые нужны для подкрепления полезных бактерий нашего организма.

В день достаточно употребления одного стакана йогурта. Обезжиренный йогурт - отличная заправка для летних салатов из фруктов. А мюсли, которые многие из нас привыкли есть на завтрак, можно вполне заменить йогуртами с орехами, фруктами, изюмом и мёдом.

Исследователями установлено, что потребление красных томатов снижает риск заболевания раком лёгких, простаты, мочевого пузыря, кожи и желудка. Всё дело в содержащемся в них ликопене.

В день достаточно выпить один стакан томатного сока. Также следует помнить, что ликопен лучше усваивается организмом из томатов, прошедших тепловую обработку.

Большая часть красных, желтых и оранжевых фруктов и овощей богаты каротиноидами - жирорастворимыми соединениями, которые снижают вероятность заболевания раком, а также снижают риск возникновения и облегчают воспалительные состояния, такие как астма, ревматизм. Но самый простой в приготовлении и самый низкокалорийный - морковь. Хотя её вполне можно заменить сладким картофелем, тыквой, желтым перцем или манго.

