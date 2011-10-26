Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Желающим жить долго необходимо знать, что лень и переедание крадут годы
Список наиболее полезных продуктов прост и уже давно известен и не запрещается выпивать в день бокал хорошего вина
Ученые утверждают - у современного человека есть все шансы прожить как минимум на 30-40 лет дольше. Биологи же считают, что человек вполне может прожить и все 150 лет! Естественно, соблюдая при этом правила здорового образа жизни и правильно питаясь. Какие продукты самые полезные для нашего организма?
Как оказалось, нужно соблюдать несложные на первый взгляд правила, ведь все гениальное - просто. Формулу долголетия можно уместить всего в одной фразе - больше двигайся, меньше ешь, тренируй мозг и тело. Оказывается, для того, чтобы не впасть в старческий маразм, необходимо как можно больше нагружать мозг.
Нужно заставлять его работать, иначе он быстро одряхлеет. Последние исследования в этой области показали: если упорно трудиться головой, можно до самой глубокой старости иметь чистый разум и рассудок.
Кстати, для многих талантливых мастеров старость была не менее плодотворна, чем юность. Часто великие произведения искусства создавались творцами, когда им было за 70, а то и за 80 лет! Их пример доказывает: необходимо все время заниматься умственной деятельностью. Это может быть что угодно: от написания мемуаров до разгадывания кроссвордов. Главное - держать мозг в тонусе и не лениться.
Наряду с ленью ученые называют второй плохой фактор, влияющий на продолжительность жизни. Это переедание. Запомните золотое правило: лучше недоесть, чем переесть. Специалисты даже проверяли свою теорию на мышах: одну группу грызунов перекармливали, а другой, наоборот, еды давали меньше. Через некоторое время выяснилось - мыши, регулярно недоедающие, выносливее, они более приспособлены к окружающему миру, более стойкие и здоровые. Чего не скажешь о второй группе грызунов, участвовавшей в исследовании.
Кстати, список наиболее полезных продуктов уже давно известен. Это рыба и морепродукты, зеленый чай, черный кофе (не больше 2-3 чашек в день!), мёд, лук и чеснок, горький шоколад, зерновой хлеб, хлопья с отрубями, многие фрукты и овощи.
Главное правило - употреблять эти продукты не раз от разу, а постоянно и по чуть-чуть. То же касается и алкоголя - не запрещается выпивать в день бокал хорошего вина. Однако человек, к сожалению, часто не может этим ограничиться ...
Еще одна составляющая правильного образа жизни, приводящего к долгожительству - хорошее эмоциональное состояние. Для многих это проблема, ведь современный человек подвержен стрессам, он практически все время находится в напряжении. Бесконечная гонка за хорошей работой, машиной, квартирой и другими благами выбивает его из колеи.
Кстати, ученые выяснили, какая эмоция больше всего подрывает наше здоровье и укорачивает жизнь. Это страх. Именно он приводит к самым различным расстройствам - от бессонницы до бронхиальной астмы и рака. Поэтому тут совет один: поменьше нервничайте и старайтесь справляться со страхами (ведь часто они бывают необоснованными!).
Ну и, конечно, нужно обязательно сказать о спорте и движении. К сожалению, проблема современного человека - сидячий образ жизни, постоянное сидение перед телевизором и компьютером. Каждый должен решить для себя, что больше ему по душе - бег, плавание, а может быть коньки или лыжи, и заниматься спортом хотя бы 2 -3 раза в неделю. Кстати, при таких нагрузках вырабатываются гормоны радости - эндорфины, и они-то и дарят нам хорошее душевное состояние.
Кстати, специально для женщин ученые озвучивают еще два вредных фактора, укорачивающих жизнь - косметика и загар. Косметика закупоривает поры и не дает коже дышать, а солнечные лучи вызывают ожоги и часто способствуют развитию многих неприятных заболеваний.
Психолог Елена Короткова, на первый взгляд, правила просты: чтобы прожить больше 100 лет, надо мало есть, много двигаться, всегда быть в хорошем настроении, не краситься и не загорать. "Но современный человек скорее предпочитает количеству прожитых лет их качество - пусть он протянет меньше, зато, как говорится, "на полную катушку" - будет мало спать и двигаться, есть вредную пищу, курить и употреблять спиртными напитками. Поэтому, прежде всего человек должен сам решить - как он хочет прожить свою жизнь и какую старость он получит".
Полезная еда
Самой полезной едой для мужчин является шпинат. Он хорошо известен как «строитель мышц». Шпинат богат кислотами омега-3 и фолатами, которые снижают риск возникновения остеопороза и заболеваний сердца. Благодаря лютеину, который также содержится в шпинате, уменьшается вероятность получения возрастной дистрофии сетчатки.
Для суточной нормы достаточно употребления всего лишь одной чашки свежего шпината в день. Его можно добавить в яичницу, пиццу или салат. Заменить шпинат можно огородной или китайской капустой.
Велико для пользы здоровья и употребление йогурта. Он укрепляет иммунную систему и защищает от рака. Не все йогурты являются пробиотическим продуктом, поэтому обращайте внимания на надписи упаковки: «Живые йогуртовые культуры». Это важно, поскольку такие йогурты содержат пробиотические организмы, которые нужны для подкрепления полезных бактерий нашего организма.
В день достаточно употребления одного стакана йогурта. Обезжиренный йогурт - отличная заправка для летних салатов из фруктов. А мюсли, которые многие из нас привыкли есть на завтрак, можно вполне заменить йогуртами с орехами, фруктами, изюмом и мёдом.
Исследователями установлено, что потребление красных томатов снижает риск заболевания раком лёгких, простаты, мочевого пузыря, кожи и желудка. Всё дело в содержащемся в них ликопене.
В день достаточно выпить один стакан томатного сока. Также следует помнить, что ликопен лучше усваивается организмом из томатов, прошедших тепловую обработку.
Большая часть красных, желтых и оранжевых фруктов и овощей богаты каротиноидами - жирорастворимыми соединениями, которые снижают вероятность заболевания раком, а также снижают риск возникновения и облегчают воспалительные состояния, такие как астма, ревматизм. Но самый простой в приготовлении и самый низкокалорийный - морковь. Хотя её вполне можно заменить сладким картофелем, тыквой, желтым перцем или манго.
Новости тематики
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Как уберечься от инфекций
- На Дальнем Востоке школьница умерла прямо на перемене
- В Амурской области уволили медсестру за фотографию
- Благодаря процедуре ЭКО сотни семей в Приморье испытали радость рождения ребенка
- ПЭТ-препараты в Приморье будут возить самолетами
- Гранты "Сколково" дадут медицинским технологиям
- Что в тарелке у школьника
- Простуда грозит осложнениями
- Лучшая на Дальнем Востоке поликлиника находится в Хабаровске
Новости раздела
- Обнаружен новый вариант вируса клещевого энцефалита
- Три вируса гриппа "ходят" по Приморью
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Медицинский центр ДВФУ приглашает приморцев на Всемирный день борьбы с инсультом
- Работодатели Дальнего Востока получат льготы за здоровье работников
- На Дальнем Востоке построят больницу с участием корейских инвесторов
- Квот на ЭКО стало больше
- Приморские врачи получили Бизнес-Премию
- Утренняя прогулка с врачом стала доброй традицией
- В детской больнице Приморья открылось обновленное урологическое отделение
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- В Приморье новую видовую площадку оборудуют в популярном месте отдыха