Главный педиатр РФ хочет добавить в календарь прививок четыре вакцины

Расширение национального календаря прививок вакцинами против четырех видов инфекций, по некоторым данным, позволит увеличить среднюю продолжительность жизни в РФ на три-четыре года, сообщил 23 мая главный педиатр Минздравсоцразвития России, директор научного центра здоровья детей Российской академии медицинских наук Александр Баранов на пресс-конференции, организованной РИА Новости.

По его словам, в национальный календарь прививок нужно добавить вакцины против четырех инфекций: пневмококковая инфекция, ротавирусная инфекция, ветряная оспа, папилломавирусная инфекция для профилактики рака шейки матки.

"По данным некоторых экспертов, дополнение национального календаря прививок этими вакцинами, может увеличить среднюю продолжительность жизни в стране на три-четыре года. Мы надеемся, что будет принято решение о поэтапном расширении календаря национальных профилактических прививок", - сказал Баранов.

Врач добавил, что ряд производителей готов инвестировать средства в производство вакцин, если они будут включены в календарь прививок.

Идею расширить национальный календарь прививок поддержала глава департамента развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздравсоцразвития России Валентина Широкова. "Расширять этот календарь надо", - сказала она.