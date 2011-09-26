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Главный педиатр РФ хочет добавить в календарь прививок четыре вакцины
По его словам, в национальный календарь прививок нужно добавить вакцины против четырех инфекций: пневмококковая инфекция, ротавирусная инфекция, ветряная оспа, папилломавирусная инфекция для профилактики рака шейки матки.
"По данным некоторых экспертов, дополнение национального календаря прививок этими вакцинами, может увеличить среднюю продолжительность жизни в стране на три-четыре года. Мы надеемся, что будет принято решение о поэтапном расширении календаря национальных профилактических прививок", - сказал Баранов.
Врач добавил, что ряд производителей готов инвестировать средства в производство вакцин, если они будут включены в календарь прививок.
Идею расширить национальный календарь прививок поддержала глава департамента развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздравсоцразвития России Валентина Широкова. "Расширять этот календарь надо", - сказала она.
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