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Врач придёт на дом без вызова

26 Августа 2012, 01:07 | Дальний Восток

Участковых терапевтов и врачей общей практики обязали навещать определённые категории пациентов без вызова.

Теперь медработники должны патронировать одиноких пожилых людей, входящих в группы риска. Обходы также будут проводиться в случае угрозы развития эпидемий и при наличии подозрений по поводу заражения конкретного лица социально-опасным инфекционным заболеванием.

Такие нововведения предусмотрены новыми правилами организации первичной медико-санитарной помощи, утвержденными Минздравом, сообщает «Российская газета». Как эти положения могут быть реализованы на практике в условиях серьёзного кадрового дефицита, Минздрав не поясняет.

Кроме того, новые правила дают возможность организации стационара на дому, если здоровье пациента позволяет, при наличии соответствующих условий по месту его проживания. Пациента, находящегося на домашнем стационаре, должны ежедневно наблюдать врач или медицинская сестра, которые будут проводить диагностические исследования, терапевтические и профилактические процедуры. В выходные и праздничные дни наблюдение за больным будет вести дежурная медсестра. В случае ухудшения состояния пациента его доставят в медучреждение.

«Журнал здоровья».

Автор: По материалам информагентств
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