www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Распечатать

Эксперт советует покупать детям самые простые мобильные телефоны

26 Августа 2011, 17:25 | Дальний Восток

Детям нужно покупать самые простые мобильные телефоны, чтобы уменьшить неблагоприятное воздействие электромагнитного излучения, к которому особенно восприимчив именно детский организм, заявила в среду ведущий научный сотрудник НИИ медицины труда РАМН Лариса Походзей во время онлайн-конференции, организованной РИА Новости.

Эксперт отметила, что мобильная связь работает на очень биологически активных частотах. "Глубина проникновения электромагнитных полей сотовой связи, безусловно, больше, в связи с меньшими размерами головы у ребенка", - сказала Походзей.

"Поэтому могу порекомендовать приобретать для ребенка самый простой аппарат, без функции игр и так далее, чтобы он просто мог проинформировать вас о том, где он находится, что с ним все в порядке", - сказала ведущий научный сотрудник РАМН.

Что касается работы за компьютером, то, по словам эксперта, ее продолжительность устанавливается с учетом возраста пользователя. Дети должны находиться перед монитором 15-30 минут в день, в зависимости от возраста. Взрослые пользователи могут работать за компьютером и в течение шести часов, но при этом каждый час обязательно делать перерывы длительностью не менее 15 минут.

Для снижения риска неблагоприятного воздействия электромагнитного излучения на организм эксперт рекомендовала, прежде всего, покупать технику, прошедшую санитарно-эпидемиологическую оценку и имеющую санэпидзаключение о безопасности для здоровья. Кроме того, электроприборы надо размещать на безопасных расстояниях от пользователей. Компьютер необходимо заземлять, что способствует снижению уровня электромагнитных полей в помещении, где он расположен, отметила Походзей.

Автор: РИА "Новости"
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru