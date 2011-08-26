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Эксперт советует покупать детям самые простые мобильные телефоны
Эксперт отметила, что мобильная связь работает на очень биологически активных частотах. "Глубина проникновения электромагнитных полей сотовой связи, безусловно, больше, в связи с меньшими размерами головы у ребенка", - сказала Походзей.
"Поэтому могу порекомендовать приобретать для ребенка самый простой аппарат, без функции игр и так далее, чтобы он просто мог проинформировать вас о том, где он находится, что с ним все в порядке", - сказала ведущий научный сотрудник РАМН.
Что касается работы за компьютером, то, по словам эксперта, ее продолжительность устанавливается с учетом возраста пользователя. Дети должны находиться перед монитором 15-30 минут в день, в зависимости от возраста. Взрослые пользователи могут работать за компьютером и в течение шести часов, но при этом каждый час обязательно делать перерывы длительностью не менее 15 минут.
Для снижения риска неблагоприятного воздействия электромагнитного излучения на организм эксперт рекомендовала, прежде всего, покупать технику, прошедшую санитарно-эпидемиологическую оценку и имеющую санэпидзаключение о безопасности для здоровья. Кроме того, электроприборы надо размещать на безопасных расстояниях от пользователей. Компьютер необходимо заземлять, что способствует снижению уровня электромагнитных полей в помещении, где он расположен, отметила Походзей.
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