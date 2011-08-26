Корень женьшеня дал ростки, пролежав 27 лет в китайской водке

Корень женьшеня дал новые ростки после почти трех десятков лет, проведенных в спиртовом растворе, сообщает газета "Хуанцю шибао".

Занятный и пока необъясненный наукой случай произошел в провинции Гуйчжоу на юге Китая. Пенсионер по фамилии Лян получил в подарок два корня женьшеня в далеком 1984 году. Тогда он и начал готовить для себя и близких различные спиртовые настойки, широко используемые в традиционной китайской медицине. Два корня длинной около тридцати сантиметров и диаметром пять сантиметров были замочены им в китайской водке и долгие 27 лет служили основой лекарственных напитков.

Недавно мужчина обнаружил, что на вершках корней образовались зеленые почки.

Объяснить подобное наука пока не может. "Не могу представить, как корни могли "зацвести", находясь в алкогольном растворе", - цитирует издание слова профессора провинциального педагогического университета, предположившего, что способствовать "чуду" могла как теплая температура внутри и вне сосуда с корнями, так и полезные вещества, содержащиеся в китайской водке.

Корню женьшеня в восточной культуре приписываются особенно ценные и целебные свойства. Мастера китайской традиционной медицины уверены, что изготовленные на основе женьшеня препараты продлевают жизнь и молодость, пишет РИА Новости.