Медкомиссия к школе. Пройти! Нельзя игнорировать

Согласно приказу Минздрава РФ от 21 декабря 2012 года № 1346н «О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них», многие родители заблаговременно начинают записывать своих детей к врачам для прохождения медкомиссии к первому классу. «И правильно делают», - убеждена главный врач КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 5» Александра ГОРШКОВА. Ведь, как ни крути, медкомиссия - дело хлопотное и требует не только временных затрат, но и соблюдения всех бюрократических формальностей, пишет "Журнал Здоровья".

Между тем именно диспансеризации детского населения в соответствии с краевой программой «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013 - 2020 годы сегодня уделяется особое внимание.

- Александра Сергеевна, насколько необходимо прохождение медкомиссии перед школой?

- В данном документе фиксируются все лечебно­профилактические мероприятия, проводимые ребенку. Часто родители спрашивают нас: «А можно ли не проходить такую комиссию или пройти не всех специалистов и сдать не все анализы?» Ответ: «Можно». Но только кто от этого выиграет? Точно не вы и не ваш ребенок. Что плохого в том, что государство позаботилось о том, чтобы у ваших детей на самых ранних стадиях могли выявить возможные патологические состояния здоровья и своевременно их устранить? Что плохого в том, чтобы с ранних лет пролечить все хронические заболевания? Подозреваю, что взрослым просто жалко тратить свое личное время на это.

Многие родители любят оперировать своими правами, но до главы «обязанности» некоторые не доходят, и здесь зачастую мы, врачи, открываем им глаза на то, что любой гражданин обязан соблюдать санитарные нормы и правила, которые утверждаются постановлением правительства. То есть основная проблема состоит в том, что взрослые не очень­то понимают, зачем в принципе нужна медицинская комиссия перед школой. Родители никак не хотят понять, что такое обследование нужно, в первую очередь, не школе, а самому ребенку.

- Может ли отсутствие медицинской карты послужить основанием для отказа при приеме ребенка в школу?

- Отказать при зачислении ребенка в первый класс общеобразовательное учреждение не имеет права, поскольку в нашей стране в соответствии с Конституцией РФ каждый человек, независимо от возраста и состояния здоровья имеет право на образование. Однако формы образования в данном случае школа может предложить самые разнообразные: индивидуальное обучение, семейное обучение и т.д. Согласитесь, неприятно, когда в целом здоровый и адекватный ребенок по недосмотру родителей лишается возможности получения полноценного образования. Конечно, до таких крайностей у нас редко доходит дело, и школьное учреждение, как правило, дает дополнительное время для сдачи всех анализов и прохождения ребенком всех нужных врачей. Поэтому родителям нужно понимать, что оформить медицинскую карту ребенку придется в любом случае. На протяжении всех последующих учебных лет в этот документ будут вноситься все сведения о состоянии здоровья ребенка, включая все проводимые по возрасту профилактические прививки.

- С чего начать родителям подготовку к прохождению комиссии? И каких врачей необходимо пройти будущему первоклашке?

- Первое, с чего следует начать, - с написания заявления в поликлинике по месту жительства о проведении предварительного осмотра ребенка. Далее участковый педиатр выпишет направление, в котором будут указаны все требуемые исследования и осмотры. Такой профилактический осмотр проводится совершенно бесплатно в рамках государственной программы ОМС. Согласно приказу Минздрава России, медицинская комиссия перед поступлением в первый класс включает в себя осмотр следующих врачей: отоларинголога, офтальмолога, детского хирурга, стоматолога, травматолога­ортопеда, невролога. С 2012 года к перечню специалистов добавились акушер­гинеколог (для девочек), уролог­андролог (для мальчиков) и психиатр.

Если в поликлинике нет какого­либо специалиста, ребенка направят в другие лечебно­профилактические учреждениями, с которыми у поликлиники, заключены соответствующие договоры. В рамках диспансеризации ребенку необходимо сдать общий анализ крови, анализ крови на сахар, общий анализ мочи, анализ кала на яйца глистов, соскоб на энтеробиоз. Также в обязательном порядке придется сделать электрокардиографию (ЭКГ) и ультразвуковую диагностику (УЗИ) брюшной полости, сердца, щитовидной железы, органов репродуктивной системы. Отмечу, что родители часто не понимают, к чему такое большое количество исследований и осмотров. Но только такой подход позволяет всесторонне оценить уровень физического и психического развития ребенка и дать все необходимые рекомендации в отношении дальнейшего учебного процесса. И каждое звено в этой цепочке выполняет свою важную функцию.

К примеру, отоларинголог выявит склонность к заболеваниям уха, горла, носа, проверит слух ребенка. Офтальмолог проверит остроту зрения ребенка и при необходимости назначит коррекцию. С поступлением в школу зрительная нагрузка резко возрастает, поэтому с самого начала обучения очень важно держать зрение под контролем. А от того, насколько хорошо ребенок слышит и видит, зависит его место за партой в классе. Стоматолог проверит состояние слизистой оболочки полости рта, а также прорезывание и рост зубов, оценит состояние прикуса, посмотрит, есть ли кариес у ребенка.

Врач­хирург внимательно обследует ребенка на наличие пупочных и паховых грыж, возможных опухолей. Осмотр ортопеда поможет вовремя распознать такие нарушения как сколиоз, плоскостопие, другие патологии костно­мышечной системы. Невролог оценивает особенности нервной системы ребенка, исследует реакцию на внешние раздражители (свет, звук, касание), проверяет мышечный тонус, координацию и рефлексы, а также смотрит, насколько усидчив и внимателен ребенок. Психиатр же определяет психологическую готовность ребенка к школе, уровень его социальной адаптивности и эмоционального интеллекта. С помощью специальных игровых тестов психиатр смотрит степень развития мышления, речи, моторики. А детский гинеколог и уролог оценивают правильность формирования вторичных половых признаков и своевременность полового созревания.

По завершению прохождения комиссии нужно снова вернуться к участковому педиатру, который на основании полученных от всех врачей данных сделает квалифицированное медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка и присвоит ему определенную группу здоровья, а также определит группу для занятий физкультурой. Основная цель диспансеризации - составить полную картину здоровья ребенка, выявить возможные проблемы в зачатке и справиться с ними на начальном этапе, вовремя санировав очаги инфекции и назначив профилактическое лечение.

Один из важных аспектов - при приеме в школу необходимо также иметь при себе прививочный сертификат, в котором будут отражены все прививочные мероприятия, проводившиеся ребенку.

- Часто ли родители отказываются от прививок?

- К сожалению, тенденция такова, что сегодня растет количество родителей, отказывающихся от проведения вакцинации своим детям. Самое страшное, что это происходит под влиянием Интернета, знакомых, соседей, но никак не людей, имеющих прямое отношение к медицине. Когда взрослые принимают решение об отказе от вакцинации детей на основе таких сомнительных источников информации, они просто не понимают, что играют с огнем и ставят под угрозу не только здоровье, но и жизнь собственного ребенка! Помню, как одна мамочка убеждала меня в том, что она лечит своего ребенка при помощи гомеопатии, и поэтому прививки ему не нужны. Но когда случается реальная беда, разве кто­то бежит за помощью к гомеопатам или травникам? Я не хочу сказать ничего плохого о нетрадиционной медицине, но когда речь идет о детях и защите их иммунной системы, рекомендую родителям обращаться к участковому педиатру, который подробнейшим образом объяснит важность прививок от различных тяжелейших заболеваний.

Переступая школьный порог, ребенок попадает в незнакомое окружение, несущее новые опасности для его иммунитета. Вакцинация - это защита непосредственно самого человека от инфекций, а реакция Манту и диаскинтест - это своевременное выявление инфекционного заболевания и так называемая защита общества от туберкулеза, которым может быть болен сам человек. И поэтому пренебрегать не стоит ни тем ни другим.

Поэтому согласно национальному календарю профилактических прививок, в возрасте 6 лет ребенок должен пройти ревакцинацию против краснухи, кори и эпидемического паротита, а в 6­7 лет - вторую ревакцинацию против столбняка и дифтерии. Если проба Манту покажет отрицательный результат, то ребенку сделают ревакцинацию против туберкулеза (БЦЖ). В идеале также привиться от гриппа и пневмококковой инфекции. Сделать эти прививки лучше всего за месяц до начала школьных занятий.

- То есть вы советуете не затягивать с прохождением медкомиссии?

- Безусловно! И чем раньше родители приступят к этому, тем лучше для ребенка. Помните, что медкомиссия - это стресс не только для родителей, но и для будущего первоклассника. Лето - традиционная пора отпусков, в том числе и врачей. Но для многих родителей необходимость прохождения грядущей медкомиссии становится сродни «атомному взрыву», и в коридорах поликлиник нередко именно в конце августа появляются очереди из страждущих попасть на прием к врачам. Прохождение медкомиссии в целом занимает от 10 до 20 дней, но не всегда в период ажиотажа родителям удается уложиться в этот промежуток времени, поскольку каких­то деток нужно дополнительно подлечить, другим же требуется более углубленное обследование. Мы, конечно, стараемся оказать максимальное содействие родителям в этом вопросе, но и самим родителям нужно быть более бдительными и организованными.

Марина ШЕСТАКОВА. Фото автора.

"Журнал здоровья", N4, июль, 2016.