Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Медкомиссия к школе. Пройти! Нельзя игнорировать
Согласно приказу Минздрава РФ от 21 декабря 2012 года № 1346н «О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них», многие родители заблаговременно начинают записывать своих детей к врачам для прохождения медкомиссии к первому классу. «И правильно делают», - убеждена главный врач КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 5» Александра ГОРШКОВА. Ведь, как ни крути, медкомиссия - дело хлопотное и требует не только временных затрат, но и соблюдения всех бюрократических формальностей, пишет "Журнал Здоровья".
Между тем именно диспансеризации детского населения в соответствии с краевой программой «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013 - 2020 годы сегодня уделяется особое внимание.
- Александра Сергеевна, насколько необходимо прохождение медкомиссии перед школой?
- В данном документе фиксируются все лечебнопрофилактические мероприятия, проводимые ребенку. Часто родители спрашивают нас: «А можно ли не проходить такую комиссию или пройти не всех специалистов и сдать не все анализы?» Ответ: «Можно». Но только кто от этого выиграет? Точно не вы и не ваш ребенок. Что плохого в том, что государство позаботилось о том, чтобы у ваших детей на самых ранних стадиях могли выявить возможные патологические состояния здоровья и своевременно их устранить? Что плохого в том, чтобы с ранних лет пролечить все хронические заболевания? Подозреваю, что взрослым просто жалко тратить свое личное время на это.
Многие родители любят оперировать своими правами, но до главы «обязанности» некоторые не доходят, и здесь зачастую мы, врачи, открываем им глаза на то, что любой гражданин обязан соблюдать санитарные нормы и правила, которые утверждаются постановлением правительства. То есть основная проблема состоит в том, что взрослые не оченьто понимают, зачем в принципе нужна медицинская комиссия перед школой. Родители никак не хотят понять, что такое обследование нужно, в первую очередь, не школе, а самому ребенку.
- Может ли отсутствие медицинской карты послужить основанием для отказа при приеме ребенка в школу?
- Отказать при зачислении ребенка в первый класс общеобразовательное учреждение не имеет права, поскольку в нашей стране в соответствии с Конституцией РФ каждый человек, независимо от возраста и состояния здоровья имеет право на образование. Однако формы образования в данном случае школа может предложить самые разнообразные: индивидуальное обучение, семейное обучение и т.д. Согласитесь, неприятно, когда в целом здоровый и адекватный ребенок по недосмотру родителей лишается возможности получения полноценного образования. Конечно, до таких крайностей у нас редко доходит дело, и школьное учреждение, как правило, дает дополнительное время для сдачи всех анализов и прохождения ребенком всех нужных врачей. Поэтому родителям нужно понимать, что оформить медицинскую карту ребенку придется в любом случае. На протяжении всех последующих учебных лет в этот документ будут вноситься все сведения о состоянии здоровья ребенка, включая все проводимые по возрасту профилактические прививки.
- С чего начать родителям подготовку к прохождению комиссии? И каких врачей необходимо пройти будущему первоклашке?
- Первое, с чего следует начать, - с написания заявления в поликлинике по месту жительства о проведении предварительного осмотра ребенка. Далее участковый педиатр выпишет направление, в котором будут указаны все требуемые исследования и осмотры. Такой профилактический осмотр проводится совершенно бесплатно в рамках государственной программы ОМС. Согласно приказу Минздрава России, медицинская комиссия перед поступлением в первый класс включает в себя осмотр следующих врачей: отоларинголога, офтальмолога, детского хирурга, стоматолога, травматологаортопеда, невролога. С 2012 года к перечню специалистов добавились акушергинеколог (для девочек), урологандролог (для мальчиков) и психиатр.
Если в поликлинике нет какоголибо специалиста, ребенка направят в другие лечебнопрофилактические учреждениями, с которыми у поликлиники, заключены соответствующие договоры. В рамках диспансеризации ребенку необходимо сдать общий анализ крови, анализ крови на сахар, общий анализ мочи, анализ кала на яйца глистов, соскоб на энтеробиоз. Также в обязательном порядке придется сделать электрокардиографию (ЭКГ) и ультразвуковую диагностику (УЗИ) брюшной полости, сердца, щитовидной железы, органов репродуктивной системы. Отмечу, что родители часто не понимают, к чему такое большое количество исследований и осмотров. Но только такой подход позволяет всесторонне оценить уровень физического и психического развития ребенка и дать все необходимые рекомендации в отношении дальнейшего учебного процесса. И каждое звено в этой цепочке выполняет свою важную функцию.
К примеру, отоларинголог выявит склонность к заболеваниям уха, горла, носа, проверит слух ребенка. Офтальмолог проверит остроту зрения ребенка и при необходимости назначит коррекцию. С поступлением в школу зрительная нагрузка резко возрастает, поэтому с самого начала обучения очень важно держать зрение под контролем. А от того, насколько хорошо ребенок слышит и видит, зависит его место за партой в классе. Стоматолог проверит состояние слизистой оболочки полости рта, а также прорезывание и рост зубов, оценит состояние прикуса, посмотрит, есть ли кариес у ребенка.
Врачхирург внимательно обследует ребенка на наличие пупочных и паховых грыж, возможных опухолей. Осмотр ортопеда поможет вовремя распознать такие нарушения как сколиоз, плоскостопие, другие патологии костномышечной системы. Невролог оценивает особенности нервной системы ребенка, исследует реакцию на внешние раздражители (свет, звук, касание), проверяет мышечный тонус, координацию и рефлексы, а также смотрит, насколько усидчив и внимателен ребенок. Психиатр же определяет психологическую готовность ребенка к школе, уровень его социальной адаптивности и эмоционального интеллекта. С помощью специальных игровых тестов психиатр смотрит степень развития мышления, речи, моторики. А детский гинеколог и уролог оценивают правильность формирования вторичных половых признаков и своевременность полового созревания.
По завершению прохождения комиссии нужно снова вернуться к участковому педиатру, который на основании полученных от всех врачей данных сделает квалифицированное медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка и присвоит ему определенную группу здоровья, а также определит группу для занятий физкультурой. Основная цель диспансеризации - составить полную картину здоровья ребенка, выявить возможные проблемы в зачатке и справиться с ними на начальном этапе, вовремя санировав очаги инфекции и назначив профилактическое лечение.
Один из важных аспектов - при приеме в школу необходимо также иметь при себе прививочный сертификат, в котором будут отражены все прививочные мероприятия, проводившиеся ребенку.
- Часто ли родители отказываются от прививок?
- К сожалению, тенденция такова, что сегодня растет количество родителей, отказывающихся от проведения вакцинации своим детям. Самое страшное, что это происходит под влиянием Интернета, знакомых, соседей, но никак не людей, имеющих прямое отношение к медицине. Когда взрослые принимают решение об отказе от вакцинации детей на основе таких сомнительных источников информации, они просто не понимают, что играют с огнем и ставят под угрозу не только здоровье, но и жизнь собственного ребенка! Помню, как одна мамочка убеждала меня в том, что она лечит своего ребенка при помощи гомеопатии, и поэтому прививки ему не нужны. Но когда случается реальная беда, разве ктото бежит за помощью к гомеопатам или травникам? Я не хочу сказать ничего плохого о нетрадиционной медицине, но когда речь идет о детях и защите их иммунной системы, рекомендую родителям обращаться к участковому педиатру, который подробнейшим образом объяснит важность прививок от различных тяжелейших заболеваний.
Переступая школьный порог, ребенок попадает в незнакомое окружение, несущее новые опасности для его иммунитета. Вакцинация - это защита непосредственно самого человека от инфекций, а реакция Манту и диаскинтест - это своевременное выявление инфекционного заболевания и так называемая защита общества от туберкулеза, которым может быть болен сам человек. И поэтому пренебрегать не стоит ни тем ни другим.
Поэтому согласно национальному календарю профилактических прививок, в возрасте 6 лет ребенок должен пройти ревакцинацию против краснухи, кори и эпидемического паротита, а в 67 лет - вторую ревакцинацию против столбняка и дифтерии. Если проба Манту покажет отрицательный результат, то ребенку сделают ревакцинацию против туберкулеза (БЦЖ). В идеале также привиться от гриппа и пневмококковой инфекции. Сделать эти прививки лучше всего за месяц до начала школьных занятий.
- То есть вы советуете не затягивать с прохождением медкомиссии?
- Безусловно! И чем раньше родители приступят к этому, тем лучше для ребенка. Помните, что медкомиссия - это стресс не только для родителей, но и для будущего первоклассника. Лето - традиционная пора отпусков, в том числе и врачей. Но для многих родителей необходимость прохождения грядущей медкомиссии становится сродни «атомному взрыву», и в коридорах поликлиник нередко именно в конце августа появляются очереди из страждущих попасть на прием к врачам. Прохождение медкомиссии в целом занимает от 10 до 20 дней, но не всегда в период ажиотажа родителям удается уложиться в этот промежуток времени, поскольку какихто деток нужно дополнительно подлечить, другим же требуется более углубленное обследование. Мы, конечно, стараемся оказать максимальное содействие родителям в этом вопросе, но и самим родителям нужно быть более бдительными и организованными.
Марина ШЕСТАКОВА. Фото автора.
Новости тематики
- Медкомиссия к школе. Пройти! Нельзя игнорировать
- На Дальнем Востоке школьница умерла прямо на перемене
- В Амурской области уволили медсестру за фотографию
- Благодаря процедуре ЭКО сотни семей в Приморье испытали радость рождения ребенка
- ПЭТ-препараты в Приморье будут возить самолетами
- Гранты "Сколково" дадут медицинским технологиям
- Что в тарелке у школьника
- Простуда грозит осложнениями
- Лучшая на Дальнем Востоке поликлиника находится в Хабаровске
- В Хабаровске возбуждено уголовное дело по факту смерти трех пациентов больницы
Новости раздела
- Медкомиссия к школе. Пройти! Нельзя игнорировать
- На Дальнем Востоке школьница умерла прямо на перемене
- В Амурской области уволили медсестру за фотографию
- Благодаря процедуре ЭКО сотни семей в Приморье испытали радость рождения ребенка
- ПЭТ-препараты в Приморье будут возить самолетами
- Гранты "Сколково" дадут медицинским технологиям
- Что в тарелке у школьника
- Простуда грозит осложнениями
- Минздрав назвал лучшую на Дальнем Востоке поликлинику
- Лучшая на Дальнем Востоке поликлиника находится в Хабаровске
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В прибрежных водах Дальнего Востока появились косатки-мутанты
- Ученые: кесарево сечение серьезно влияет на здоровье ребенка
- В России вновь ажиотажный спрос на доллары
- Полицейские написали жесткую памятку о том, как отбиваться от цыган-гипнотизеров
- Хитом Летнего Кубка КВН во Владивостоке стала шутка о том, как "Адмирал" "натянул" "Амур"
- Французская корпорация будет производить во Владивостоке электрооборудование
- Партизанск обогнал даже Сочи!
- В Приморье такси столкнулось КАМАЗом (Фото, Видео)
- За рыбалку на Ханке приморцев оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого
- У берегов Приморья запахло жареным