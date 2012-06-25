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Главный ответ на мужской вопрос
В современных условиях эректильная дисфункция хорошо поддаётся лечению, главное - не откладывать визит к врачу.
Эректильная дисфункция (ЭД) - это неспособность достигать и поддерживать эрекцию, необходимую для совершения полового акта. Сегодня, по данным медицинской статистики, ЭД страдают сотни миллионов мужчин во всем мире, и с каждым годом их число растёт. Среди мужчин в возрасте от 40 до 60 лет нарушения эрекции встречаются практически у половины обследованных.
Значение данной патологии трудно переоценить. Нарушения эрекции являются причиной беспокойства, неуверенности в себе и даже депрессии, значительно снижая качество жизни как самих больных, так и их партнерш. В то же время специалисты отмечают, что ЭД не является обязательным и неизбежным следствием старения и в любом возрасте рассматривается как патология, которую можно и нужно лечить.
Среди факторов, ведущих к развитию ЭД, выделяют курение, злоупотребление алкоголем, применение ряда лекарственных препаратов, нарушение кровоснабжения полового члена (атеросклероз, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, травмы живота и таза, сопровождающиеся повреждением сосудов, питающих половой член), травмы, ведущие к повреждению спинного или головного мозга (т. н. нейрогенная ЭД), психогенные факторы.
Оценить наличие ЭД и степень ее развития поможет несложный тест.
1. Как часто в течение последнего месяца у вас возникали эрекции, не связанные с половой активностью?
- Не возникали - 0 баллов
- 1-2 раза в месяц - 1 балл
- 2-3 раза в неделю - 2 балла
- Ежесуточно - 3 балла
- Ежесуточно многократно - 4 балла
2. Какова была эрекция при половых контактах?
- Отсутствовала - 0 баллов
- Была недостаточной для совершения акта - 1 балл
- Требовалась активная дополнительная стимуляция для возможности полового акта - 2 балла
- Была полной за редким исключением - 3 балла
- Всегда была полной - 4 балла
3. Когда в последний раз были способны совершить повторный половой акт в течение суток?
- Никогда - 0 баллов
- Был раньше способен - 1 балл
- Эпизодически практикую - 2 балла
- Способен в настоящее время - 3 балла
- Практикую постоянно - 4 балла
4. Удавалось ли удерживать эрекцию до семяизвержения?
- Никогда - 0 баллов
- Иногда (меньше 10 %) - 1 балл
- Иногда (периодически больше 50%) - 2 балла
- Почти всегда (50-100%) - 3 балла
- Всегда - 4 балла
5. Изменяется ли качество эрекции при перемене положения тела?
- Ухудшается стоя 1 балл
- Ухудшается лежа 1 балл
- Практически не меняется - 2 балла
- Не изменяется - 3 балла
Оценка результатов тестирования:
14-19 баллов: нарушения отсутствуют
9-14 баллов: стадия компенсации нарушений эрекции
5-9 баллов: стадия субкомпенсации
0-5 баллов: стадия декомпенсации
Если есть признаки нарушения эрекции, нужно проконсультироваться с врачом-урологом. Воспринимайте это как сигнал или как возможность уделить больше внимания здоровью и предупредить более серьезные последствия. Результаты тестирования могут быть полноценно интерпретированы только на приеме врача, который, прежде чем давать какие-то оценки, подробно изучит жалобы и историю заболевания пациента, осмотрит его, назначит необходимые анализы и исследования (индивидуально для каждого пациента). Для диагностики ЭД сегодня применяются метод цветового дуплексного сканирования сосудов полового члена, интракавернозный фармакотест, УЗИ предстательной железы и мошонки, биохимическое исследование крови, допплерометрия артерий полового члена. Обследование необходимо для определения причин ЭД и подбора эффективных методов лечения.
Помните, что эректильная дисфункция излечима: при своевременном обращении к врачу в 95% случаев наблюдается полное выздоровление.
«Журнал здоровья».
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