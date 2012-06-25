Главный ответ на мужской вопрос

В современных условиях эректильная дисфункция хорошо поддаётся лечению, главное - не откладывать визит к врачу.

Эректильная дисфункция (ЭД) - это неспособность достигать и поддерживать эрекцию, необходимую для совершения полового акта. Сегодня, по данным медицинской статистики, ЭД страдают сотни миллионов мужчин во всем мире, и с каждым годом их число растёт. Среди мужчин в возрасте от 40 до 60 лет нарушения эрекции встречаются практически у половины обследованных.

Значение данной патологии трудно переоценить. Нарушения эрекции являются причиной беспокойства, неуверенности в себе и даже депрессии, значительно снижая качество жизни как самих больных, так и их партнерш. В то же время специалисты отмечают, что ЭД не является обязательным и неизбежным следствием старения и в любом возрасте рассматривается как патология, которую можно и нужно лечить.

Среди факторов, ведущих к развитию ЭД, выделяют курение, злоупотребление алкоголем, применение ряда лекарственных препаратов, нарушение кровоснабжения полового члена (атеросклероз, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, травмы живота и таза, сопровождающиеся повреждением сосудов, питающих половой член), травмы, ведущие к повреждению спинного или головного мозга (т. н. нейрогенная ЭД), психогенные факторы.

Оценить наличие ЭД и степень ее развития поможет несложный тест.

1. Как часто в течение последнего месяца у вас возникали эрекции, не связанные с половой активностью?

- Не возникали - 0 баллов

- 1­-2 раза в месяц - 1 балл

- 2­-3 раза в неделю - 2 балла

- Ежесуточно - 3 балла

- Ежесуточно многократно - 4 балла

2. Какова была эрекция при половых контактах?

- Отсутствовала - 0 баллов

- Была недостаточной для совершения акта - 1 балл

- Требовалась активная дополнительная стимуляция для возможности полового акта - 2 балла

- Была полной за редким исключением - 3 балла

- Всегда была полной - 4 балла

3. Когда в последний раз были способны совершить повторный половой акт в течение суток?

- Никогда - 0 баллов

- Был раньше способен - 1 балл

- Эпизодически практикую - 2 балла

- Способен в настоящее время - 3 балла

- Практикую постоянно - 4 балла

4. Удавалось ли удерживать эрекцию до семяизвержения?

- Никогда - 0 баллов

- Иногда (меньше 10 %) - 1 балл

- Иногда (периодически больше 50%) - 2 балла

- Почти всегда (50­-100%) - 3 балла

- Всегда - 4 балла

5. Изменяется ли качество эрекции при перемене положения тела?

- Ухудшается стоя ­1 балл

- Ухудшается лежа ­1 балл

- Практически не меняется - 2 балла

- Не изменяется - 3 балла

Оценка результатов тестирования:

14­-19 баллов: нарушения отсутствуют

9­-14 баллов: стадия компенсации нарушений эрекции

5-­9 баллов: стадия субкомпенсации

0­-5 баллов: стадия декомпенсации

Если есть признаки нарушения эрекции, нужно проконсультироваться с врачом-урологом. Воспринимайте это как сигнал или как возможность уделить больше внимания здоровью и предупредить более серьезные последствия. Результаты тестирования могут быть полноценно интерпретированы только на приеме врача, который, прежде чем давать какие-то оценки, подробно изучит жалобы и историю заболевания пациента, осмотрит его, назначит необходимые анализы и исследования (индивидуально для каждого пациента). Для диагностики ЭД сегодня применяются метод цветового дуплексного сканирования сосудов полового члена, интракавернозный фармакотест, УЗИ предстательной железы и мошонки, биохимическое исследование крови, допплерометрия артерий полового члена. Обследование необходимо для определения причин ЭД и подбора эффективных методов лечения.

Помните, что эректильная дисфункция излечима: при своевременном обращении к врачу в 95% случаев наблюдается полное выздоровление.

«Журнал здоровья».