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Квот на ЭКО стало больше
Программа экстракорпорального оплодотворения дает многим приморским семьям шанс на родительское счастье . В этом году регион получил 440 квот на ЭКО, это на 35 больше, чем в прошлом году.
Как сообщили в департаменте здравоохранения региональная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 20132020 годы уделяет большое внимание репродуктивному здоровью жителей. В том числе и для ее исполнения бесплатно по программе экстракорпорального оплодотворения в Приморье работает краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи.
- В этом году Центр материнства и детства, где расположено высокотехнологичное отделение вспомогательных репродуктивных технологий, расширят и приведут в соответствие с самыми высокими мировыми стандартами. Если раньше женщины приезжали сюда только на процедуру ЭКО, то сегодня здесь можно сдать все анализы, - сообщили в департаменте здравоохранения.
Высокотехнологичное оборудование в центре есть. Сейчас руководство медицинского учреждения особое внимание уделят развитию кадрового потенциала.
- Для нашего отделения вспомогательных репродуктивных технологий Московский университет готовит дополнительно трех репродуктологов - специалистов высочайшего класса, - рассказал главный врач Николай БЕРЕЗКИН.
Отметим, что уже несколько лет экстракорпоральное оплодотворение женщинам проводится бесплатно за счет государственных гарантий по полису ОМС. Частота наступления беременности после ЭКО составила в Приморье около 38%, что соответствует средним показателям по России (норматив Минздрава - не менее 25%), количество родов - около 30% от количества проведенных ЭКО.
- Эффективность действия программы ЭКО во всем мире примерно одинакова и равна 35%. Отличаться она может лишь по уровню сервиса. Но по медицинским параметрам в нашем Центре она не будет отличаться ничем, а будет приближена к этому показателю, - заверила заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Центра материнства и детства Екатерина СЛЕПЧЕНКО.
Людмила БАРСКОВА (по данным сайтов администрации Приморского края и лечебных учреждений).
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