Приморские врачи получили Бизнес­-Премию

Лауреатами XIII Бизнес-­Премии Приморского края стали Приморский центр микрохирургии глаза и Холдинг «Монастырёв и Ко» - народное голосование и экспертное мнение высоко оценили деятельность компаний, заточенных на поддержку здоровья приморцев.

Во Владивостоке состоялась торжественная церемония награждения победителей и лауреатов XIII Бизнес­Премии Приморского края «Компания года и Менеджер года» по итогам 2016 года. Мероприятие состоялось уже в тринадцатый раз и собрало руководителей ведущих компаний Приморского края, бизнес­сообщество, экспертов, представителей СМИ.













Главный смысл Бизнес-­Премии - создать положительный имидж бизнеса в глазах жителей края. Показать его роль в развитии и процветании территории. Объективности рейтинга способствуют эксперты, в этом году их было 51, и они как никогда были активны. Критерием для них стали не только экономические успехи, но и вклад компаний в формирование современного бизнес­лица Приморья. Все годы возглавляет экспертный совет Александр КОСТЕНКО.

Традиционно в голосовании активное участие принимали и жители Приморского края, и их мнение не всегда совпадало с экспертным, что и придает Бизнес­Премии общественное звучание. Компанией года стало известное на весь Дальний Восток мясоперерабатывающее предприятие «Ратимир», Менеджером года признан управляющий директор арсеньевской авиакомпании «Прогресс» Юрий ДЕНИСЕНКО.

Традиционно новые имена открывают номинация «Развивающийся бизнес Приморского края» и «Социально ответственный бизнес Приморского края». Здесь победу одержали Дальневосточный завод «Звезда» и «Гормолокозавод «Артемовский» (ООО). А вот участниками финала по результатам народного голосования и лауреатами конкурса впервые стали холдинг «Монастырев и Ко» и «Приморский центр микрохирургии глаза» (ООО), компании, работающие на поддержку здоровья жителей края.

Холдинг «Монастырёв.рф» - лидер аптечной сети Приморья. История розничного подразделения компании началась в 2008 году, когда на улице Русской во Владивостоке, на территории завода «Варяг», появилась первая аптека «Монастырёв», быстро завоевавшая любовь горожан.

За почти десятилетнюю историю компания преодолела путь от одной торговой точки до лидера аптечного ретейла края. Сотни тысяч людей доверяют аптекам «Монастырёв» и ценят высокий уровень обслуживания, искреннюю заботу о покупателях, широкий ассортимент. Специально для тех, кто подходит к покупкам обдуманно, действует услуга предзаказа - на заранее оформленные через сайт заказы действует скидка 20%.

В 2016 года компания расширила географию присутствия, открыв аптеки в Хабаровске и Новосибирске. В настоящий момент аптечная сеть «Монастырёв.рф» насчитывает 37 аптек.

«Приморский центр микрохирургии глаза» в финал вывели благодарные пациенты, которые получили возможность лечения глаз на современном уровне. Еще совсем недавно операции по удалению катаракты или коррекции зрения при сложных диагнозах ассоциировались у жителей Приморского края с поездками как минимум в Хабаровск, а то и в столицу. Теперь все проблемы можно решить во Владивостоке.

Основное направление деятельности Приморского центра микрохирургии глаза - офтальмология. В частности, хирургическое лечение катаракты путем удаления мутного хрусталика глаза и имплантации мягких интраокулярных линз.

С новым центром в Приморье пришли высокие технологии в офтальмологии, которые позволяют проводить удаление катаракты и другие сложные операции на глазах амбулаторно. В штате «Приморского центра микрохирургии глаза» работают врачи, за плечами у каждого из которых более 5 тыс. операций. И они вооружены новейшей лечебно­диагностической аппаратурой, которая позволяет провести любое диагностическое исследование и лечение, причем амбулаторно.

«Мы оказываем реальную помощь даже в самых тяжелых и «безнадежных» случаях», - утверждают специалисты центра, вселяя надежду всем, для кого мир померк из­за проблем со зрением. Высокими стандартами медицины Центра микрохирургии глаза являются индивидуальные программы лечения, сервис, удобство и комфорт для пациента, высококвалифицированный персонал и профессиональная работа.

Юрий РОГОВ.

"Журнал здоровья", N2, апрель, 2017.