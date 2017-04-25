Утренняя прогулка с врачом стала доброй традицией

Каждую субботу в 10 часов утра на набережной Цесаревича в краевом центре врачи Владивостокского клинико­диагностического центра собирают сторонников здорового образа жизни. Акция эта называется «Прогулки с врачом».

Здесь звучит музыка, в большой круг выстраиваются молодежь и люди зрелого возраста. Они пришли сделать утреннюю зарядку вместе со своими единомышленниками. Улыбки, веселые шутки, аплодисменты, и под конец в небо выпускают множество воздушных шаров. Каждый старается прикоснуться к шарику и загадать желание.

Учиться никогда не поздно

После зарядки врачи выступают с короткими докладами, темы которых каждый раз разные. Накануне дня борьбы с туберкулезом или Всемирного дня борьбы с курением речь шла о профилактике этих недугов. Тут же можно было подойти к врачам и определить свой объем легких, насыщенность крови кислородом, измерить давление. Следующее субботнее утро может быть посвящено измерению давления и рассказу о борьбе с гипертонией. Студентка медицинского университета Анастасия АЛЕКСАНДРОВА рассказывает, как надо правильно чистить зубы (на фото).

Анжела КАБИЕВА, главный врач Владивостокского клинико­диагностического центра, улыбается старым знакомым, отвечает на вопросы о здоровом образе жизни, особенно подчеркивая, что гиподинамия - наш главный враг.

- Мы хотим, чтобы у нас было, как в Китае - каждое утро люди выходили на зарядку около дома, - говорит Анжела Анатольевна. - Но врачи сами не могут этого организовать, нужны волонтеры. Мы разработали специальный курс обучения для тех, кто хочет быть инструктором у себя, в своих жилых микрорайонах. Добровольцы прошли обучение, и 2 марта в зале Центра здоровья состоялось вручение сертификатов, теперь наши ученики могут выступать в роли инструкторов. Занятия с ними вели специалисты КГБУЗ Краевого центра медицинской профилактики ВКДЦ. Мы рассказывали об аспектах здорового образа жизни: двигательной активности, правильном питании и позитивном мышлении. Надо сказать, что на эти курсы пришли женщины, умудренные жизненным опытом. Они понимают ценность здоровья и при этом очень энергичны - готовы и свою жизнь наладить, и другим помочь. Они и раньше собирались вместе, обсуждали, делились впечатлениями, а теперь у них есть определенные знания, полученные от профессиональных врачей. Подобные обучающие мероприятия будут проводиться и дальше. Принять участие в них может любой желающий.

Культура здоровья

Современные люди ведут малоподвижный образ жизни, употребляют большее количество пищи, испытывают множество стрессов. В связи с этим актуальным становится вопрос, как оставаться здоровым (духовно и физически) и при этом жить долго и активно.

Интерес к данной теме возник сравнительно недавно, в 70­е годы XX века. На решение проблемы приобщения россиян к здоровому образу жизни нацелены государственная программа «Здоровая Россия», краевая программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013­2020 годы.

Медики отмечают, что число наследственных заболеваний с каждым годом увеличивается, между тем врачи каждый день сталкиваются с пациентами, которые имеют лишний вес, мало двигаются, неправильно питаются и не собираются ничего менять в своей жизни, уповая на таблетки и достижения медицины. При этом давно доказано, что здоровье человека на 50% зависит от того образа жизни, который он ведет, остальные факторы влияния распределяются следующим образом: окружающая среда - 20%, генетическая база - 20%, уровень здравоохранения - 10%.

Задача - достучаться до каждого с пониманием, что здоровый образ жизни предполагает избавление от негативных привычек, касающихся еды, режима физической активности и отдыха, и никто кроме нас самих не способен изменить нашу жизнь. Может, стоит все­таки начать?

Начнем с режима дня. Ни один график здоровой жизни не может включать в себя отход ко сну после полуночи и пробуждение в 2 часа дня по выходным.

Рациональное питание начинается с отказа от «быстрых» углеводов: сладостей, сдобы, газировки, фаст­фуда, чипсов и прочей «мусорной» еды. Пища должна быть исключительно натуральной и содержать все необходимые макро­ и микроэлементы, витамины. Желательно, чтобы индивидуальный режим питания был составлен врачом­диетологом.

Закаливание - не обязательно купание в проруби и обливание холодной водой. Для начала подойдет обычный контрастный душ.

Хорошее настроение. Обязательно нужно следить за состоянием психики и нервной системы. Волнение, стрессы, напряжение, раздражительность - прямые причины раннего старения. Кроме того, нервозное состояние негативно влияет на физиологические процессы и способствует патологическим изменениям в тканевых и клеточных структурах организма.

Двигательная активность. Пробежки, конечно, хорошо, но врачи утверждают, что просто ходьба тоже замечательно. Минимальная норма для того, что быть здоровым, - 10 тысяч шагов в день.

- Сейчас очень популярной стала скандинавская ходьба, - сказала Людмила САВЕЛЬЕВА, заведующая кабинетом мониторинга здоровья КГБУЗ Краевой центр медицинской профилактики ВКДЦ, - каждый раз, когда я приношу на набережную Цесаревича специальные палки для ходьбы, вокруг меня образуется круг заинтересованных людей. Они учатся менять длину палок, просят разрешить им походить по набережной, чтобы почувствовать, подходит ли им этот вид ходьбы.

Благодаря технике ходьбы и палкам тело задействует на 40 % больше мышц, чем при езде на велосипеде и на 45% больше, чем при беге. Скандинавская ходьба также имеет преимущество по количеству сжигаемых калорий, это в 2,3 раза больше, чем во время бега, и в 1,8 раза больше, чем во время катания на велосипеде.

Любители пешей ходьбы довольно быстро забывают об апатии и излишней эмоциональности, антидепрессантах и посещениях психологов, особенно если прогулки по лесу, парку, берегу моря проходят в хорошей компании.





Целебная сила морского воздуха

- Субботние утренние зарядки на набережной Цесаревича - это всегда праздник, - с восторгом заявила пенсионерка Ирина РОГАЛЕВА. - Я люблю приходить на набережную, встречать своих подруг. Мы потом вместе «нахаживаем» те самые 10 тысяч шагов, чтобы быть здоровыми. Мы любим отсюда отправиться к кинотеатру «Океан», по прогулочной Тропе здоровья, затем пройти вдоль Спортивной гавани, подышать морским воздухом. Там везде нарисована желтая черта с идущим человечком - это маршрут для пеших прогулок.

Поделившись своим опытом, она отправилась на прогулку - веселая и жизнерадостная. Про эту бабушку четырех внуков никто никогда не скажет «старушка».





Жителям Владивостока повезло - мы живем у моря и можем каждый день дышать морским воздухом. Ученые доказали, что жители прибрежной полосы обладают гораздо лучшим здоровьем, чем те, кто живет на расстоянии более 5 километров от моря.





В чем же польза морского воздуха? Прежде всего он насыщен полезными веществами, положительно влияющими на наше с вами здоровье, и совсем не содержит пыли. Интересно, что плазма человеческой крови и морская вода сходны по составу. Самый чистый воздух около неспокойного моря. В нем есть ионы калия, выполняющего роль антиаллергена в нашем организме, брома, оказывающее успокаивающее действие на нервную систему, йода, омолаживающего клетки кожи. Морской воздух, будучи отрицательно ионизирован, ускоряет обмен веществ. У вдыхающего морской воздух человека повышается гемоглобин и содержание в крови эритроцитов. Кроме всего прочего, при дыхании морским воздухом улучшается работа дыхательной системы, вентиляция легких.

















Врачи могут привести множество примеров, когда при помощи морского воздуха взрослые и дети излечиваются от бронхиальной астмы. Говорят, что главный секрет лечения морским воздухом в том, что нужно дышать им в первые минуты рассвета, когда над водой появляется легкая дымка - ионизированные частицы воды, отделяющиеся от моря. Длится это время всего лишь от пяти до десяти минут.

Как весна понемногу растапливает лед, так и активная пропаганда здорового образа жизни меняет россиян. Все чаще видишь бегающих, гуляющих на стадионах, на набережной, на лесных тропах приморцев. Весна! Вся природа с нами заодно, чтобы мы были здоровы и счастливы.

Наталья ДЕКА. Фото автора.

"Журнал здоровья", N2, апрель, 2017.