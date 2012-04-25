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Выставка «Твое здоровье в твоих руках» открылась в аэропорту Хабаровск

25 Апреля 2012, 16:01 | Дальний Восток

ХАБАРОВСК, 25 апреля, ZRPRESS. 24 апреля в зале транзитных пассажиров аэропорта Хабаровск (Новый) состоялось торжественное открытие выставки «Твое здоровье в твоих руках», которую аэропорт проводит совместно с Хабаровским краевым отделением Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест».

Автор идеи, известный фотограф Серж Головач, создал фото-проект, в котором приняли участие более 30 известных деятелей политики и шоу-бизнеса, звезд эстрады, кино и телевидения, которые сфотографировались вместе со своими рентгенограммами.

В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие заместитель начальника службы организации перевозок ОАО «Хабаровский аэропорт» Елена Иванова, Председатель Хабаровского краевого отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Виктория Макарчук и участница фото-проекта, ведущая телеканала «Губерния» Софья Епифанова. Стать участниками торжественной церемонии также посчастливилось пассажирам рейса № 4701, вылетающего по маршруту Хабаровск - Москва.

В своем приветственном слове Елена Иванова сказала: «Проведение различных выставок в аэропорту Хабаровск стало доброй традицией. Занимая лидирующую позицию по производственным показателям среди авиапредприятий Дальнего Востока ОАО «Хабаровский аэропорт» никогда не забывает о своей социальной ответственности перед пассажирами, персоналом и обществом. Открытие данного проекта еще одно тому подтверждение. Сегодня в этом прекрасном зале мы открываем необычную выставку, она посвящена самой важной для каждого человека теме – здоровью. Давайте не будем забывать, что здоровье и счастливая жизнь каждого человека – только в его руках».

Затем к собравшимся обратился Председатель Хабаровского краевого отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Виктория Макарчук, она подчеркнула: «Проблема борьбы с туберкулезом - глобальная задача не только для мирового сообщества, но и для нас с Вами. В Хабаровском крае заболеваемость очень высока: по итогам 2011 года она составила 126% на 100 тыс. человек, что в 1,5 раза выше общероссийской статистики. Сегодня необходимо, что бы каждый осознал, что вне зависимости от пола человека, его национальности, возраста, социального статуса и места проживания, очень важно ежегодно проходить медицинское обследование».

В завершении церемонии пассажирам раздали красочные буклеты, рассказывающие о пользе здорового образа жизни. Выставка будет работать до 21 мая, сообщила Татьяна Николаева, ведущий специалист по связям с общественностью ОАО "Хабаровский аэропорт.

Досье: Международный аэропорт Хабаровск (Новый) является крупнейшим авиаузлом в Дальневосточном Федеральном округе, а также важнейшим элементом транспортной инфраструктуры, соединяющим все удаленные регионы Дальнего Востока между собой, центральной частью России и странами АТР. Ежегодно аэропорт обслуживает более 1,6 млн пассажиров и занимает 1-е место по объему пассажирских перевозок на внутренних и международных авиалиниях среди аэропортов Дальнего Востока России. Главным оператором по наземной деятельности в Аэропорту Хабаровск (Новый) является ОАО «Хабаровский аэропорт».

Автор: По сообщениям пресс-служб
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