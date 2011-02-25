Пациенты ГКБ №1 смогут пройти обследования на новом оборудовании бесплатно

В приемном отделении городской клинической больницы №1 закончен комплексный ремонт: установлены пластиковые окна, закуплена новая мебель, отремонтирована регистратура. Также введено в эксплуатацию дополнительное оборудование: автоматический шлагбаум, световые вывески, система видеонаблюдения.

Обновления коснулись и клинико-диагностической лаборатории ГКБ №1: здесь также сделали ремонт, закупили новый биохимический анализатор крови, который позволяет получить результаты исследований за 10 минут, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

В кабинет рентгеноскопии была закуплена скопическая приставка. С ее помощью можно проводить рентген-диагностику органов желудочно-кишечного тракта и пищевода.

В отделение компьютерной томографии закуплен современный рентгеновский компьютерный томограф. Снимок, сделанный таким аппаратом, позволяет получить объемные изображения органов: головного мозга, сердца, сосудов, легких, почек. Специальная программа позволяет за одну вспышку сделать сразу 32 снимка.

«Перед главврачами горбольниц поставлены главные задачи - высокое качество медицинской помощи и комфортные условия пребывания пациентов, - подчеркнул глава города Игорь Пушкарёв в ходе рабочей поездки в медучреждение. - В ГКБ №1 эта комплексная задача постепенно выполняется. При этом закупка такого современного медицинского оборудования, как компьютерный томограф, безусловно обеспечит гораздо более высокий уровень медицинской помощи. Пациенты, поступающие в ГКБ №1 и нуждающиеся в подобных исследованиях, смогут пройти их бесплатно».