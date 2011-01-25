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Мало ли что пишут на столбе
На улицах Владивостоке появились расклеенные на столбах объявления, в которых граждан призывают пройти перерегистрацию в конкретной страховой медицинской организации.
Необходимость данного шага объясняется тем, что с 1 января действует федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании граждан в РФ». Также в объявлении указаны конкретный телефон и фамилия, имя физического лица, к которому следует обращаться, так как оно якобы является официальным представителем одной из страховых компаний.
Исполнительная дирекция ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Приморского края» считает, что данные объявления нарушают права застрахованных в системе ОМС, так как с 1 января они имеют право на самостоятельный выбор страховой медицинской организации. «Руководство фонда считает, что в подобных объявлениях гражданам сознательно подается искаженная и неправильная информация. Соответствующее обращение направленно в прокуратуру города Владивостока, - рассказывает начальник юридического отдела ТФОМС ПК Эдуард ОВЧИННИКОВ».
Вполне возможно, что подобные объявления продолжат появляться на улицах города. Поэтому исполнительная дирекция ТФОМС ПК напоминает, что с 1 января 2011 года каждый гражданин имеет право самостоятельно выбрать страховую медицинскую организацию. Полисы обязательного медицинского страхования, действие которых заканчивается после 1 января 2011 года, остаются действующими без отметки о продлении до замены их на полисы единого образца. В соответствии с указанным законом поэтапная замена полисов ОМС на полисы единого образца начнется с 1 мая 2011 года. Замена полисов ОМС будет производиться страховыми медицинскими организациями до 31 декабря 2013 года включительно.
Пресс-служба ГУ ТФОМС ПК.
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