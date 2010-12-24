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Контразведка возрождает традицию семейных состязаний

24 Декабря 2010, 13:50 | Дальний Восток

12 сентября на территории базы отдыха «Политехник» в районе бухты Лазурная прошли спортивные состязания «Все на старт» между семьями сотрудников УФСБ России по Приморскому краю, в ходе которых было разыграно 3 комплекта медалей.

Приморским контрразведчикам к физическим нагрузкам не привыкать. В качестве непреложного условия оформления на службу является отличное физическое состояние, а в дальнейшем - обязательное (2-3 раза в неделю) посещение спортивных тренировок, бассейна, занятий по рукопашному бою, которые проводят мастера спорта.

Будучи в штатском, офицеры ФСБ выглядели настоящими молодцами - озорные взгляды, прямая осанка, крепкие рукопожатия. Вот что значит - физическая закалка!

Около 20 офицерских семей, переодевшись в спортивные формы, вышли на старт помериться силами. Но в действительности потенциальных участников спортивного поединка было гораздо больше: некоторые из офицерских детей уступили свои места в командах своим младшим братьям и сестрам, став активными болельщиками на трибунах.

Правда, кое-кому побегать и попрыгать вместе с папами и мамами не позволил возраст - многие из них еще в буквальном смысле не вышли из пеленок, другие не преодолели установленный для участия в соревнованиях возрастной ценз (5 лет). Конечно, малышам было сложно смириться, что они оказались не в центре импровизированного спортивного Олимпа, но зато они получили карт-бланш: мячи и обручи, которые для такого случая были заготовлены с запасом.

Соревнования проходили в лучших спортивных традициях: одна семья - одна команда. Организаторы постарались сделать все возможное, чтобы судейство было максимально справедливым, именно поэтому команды были разделены на группы в зависимости от возраста самого младшего члена семьи. Кроме собственно спортивных успехов, семьям необходимо было проявить и творческий подход: практически на ходу придумать название команды и лозунг, а по сему на спортивную арену вышли «Трио», «Звездочка», «Искра» «Драконы», «Три поросенка», «Колобки»…

Организация и выправка всех участников - от статусных пап до 5-летних карапузов - полностью соответствовала военным званиям, которые по заслугам носят главы семейств. В солнечный осенний день супругам и детям сотрудников ФСБ предстояло доказать, что в надлежащей спортивной форме находятся все домочадцы. Мамы качали пресс, папы отжимались, а затем всей семьей прыгали в длину и через скакалку, бегали с мячом и без, и даже... на четвереньках. А самой юной возрастной группе (от 5 до 7 лет), включая их пап и мам, посчастливилось сделать по три выстрела на меткость. А одной из семей удалось, просуммировав совместные результаты, прыгнуть в длину почти на 6,5 метра.

Одним словом, офицерские семьи состязались с удовольствием и азартом, радовали болельщиков великолепным зрелищем. Причем команды, где младшими участниками были девочки, заняли в соревнованиях 1-е места. Хотя разве могут быть проигравшие в дружеской борьбе? Каждый ребенок, принявший участие в спортивном поединке, получил внушительный приз.

Организаторы спортивного состязания заверили собравшихся, что подобные мероприятия станут настоящим праздником здоровья и будут проводиться регулярно.

Автор: Яна Мальцева
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