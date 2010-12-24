ЦЕЛебный поЦЕЛуй

Медики пришли к выводу: целоваться полезно! Не зря же, по одной версии, слова «целовать» и «целый» (то есть здоровый) - однокоренные! Того же корня слово «целебный».

В ЧЕМ ПОЛЬЗА ПОЦЕЛУЕВ?

По мнению врачей, они продлевают жизнь. Это - главное.

Это природное лекарство: натуральный антибиотик и обезболивающее.

При поцелуе расширяются кровеносные сосуды, немного повышается давление, ускоряются ритм сердца и дыхание. Все это хорошо влияет на систему кровообращения, организм получает дополнительный кислород.

Задержка дыхания при долгом поцелуе тонизирует (сродни упражнениям йогов).

В слюне есть естественные антибиотики, вызывающие быстрое заживление ран (сродни зализыванию ран животными).

«Чужие» бактерии повышают сопротивляемость организма, вызывают появление антител. Ученые называют это «перекрестной иммунизацией».

Антистрессовое средство. Во время полноценного поцелуя в мозгу в больших количествах вырабатываются эндорфины, вызывающие лечебный эффект. Пациенты, которых часто и нежно целуют, быстрее вылечиваются. На Кубе успешно лечат поцелуями онкобольных.

Усиливается выделение слюны, богатой кальцием и фосфором, которые и предохраняют зубы от кариеса.

Три 20-секундных поцелуя утром создают романтическое настроение на весь день. Если делать это изо дня в день, то можно похудеть на 1 кг в год.

Поцелуй вызывает напряжение 38 мышц лица, благодаря чему кожа лучше снабжается кровью и медленнее стареет.

Интенсивные поцелуи помогают при икоте.

Любители поцелуев - оптимисты.

С поцелуем организм получает ценные вещества (энзимы), которые поставляют натуральные антибиотики. А мозг вырабатывает обезболивающее. Медики доказали, что слюна при поцелуе способна опьянить сильнее вина: в ней есть тестостерон - мощный афродизиак.

ИДЕАЛЬНЫЙ ПОЦЕЛУЙ

Идеальный поцелуй длится 3 минуты (или хотя бы одну). Особенно полезно при этом иногда смотреть друг другу в глаза и соприкасаться кончиками языков.

Медики утверждают, что риск заразиться через поцелуй простудой невелик: слюна содержит антитела. Передача ВИЧ-инфекции этим путем тоже не доказана (если не кусаться до крови, конечно). А вот герпес подхватить вполне реально.