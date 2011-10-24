Президент дал две недели на разработку норм по вытрезвителям

Президент РФ Дмитрий Медведев поручил главе МВД Рашиду Нургалиеву и руководителю Минздравсоцразвития РФ Татьяне Голиковой представить предложения по нормативной базе по закрытию медвытрезвителей, передаетРИА «Новости».

На подготовку предложений глава государства выделил ведомствам две недели.

«Старая система развалилась, а новая может быть не нужна, но кто-то ей заниматься должен», — подчеркнул президент.

Медведев также заявил, что министерства должны урегулировать все вопросы передачи системе здравоохранения медицинских вытрезвителей. «Начиная от организационных, финансовых и заканчивая социальными и даже нравственными вопросами», — отметил президент.

В конце сентября первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой сообщил, что все медвытрезвители в России будут ликвидированы до середины октября 2011 года. На данный момент их осталось 12.

В середине октября Министерство здравоохранения и социального развития потребовало от МВД защитить медработников от пьяных пациентов. По данным Минздравсоцразвития, в больницу следует доставлять только нуждающихся в медицинской помощи. Если человек пьян и нарушает общественный порядок, его следует отправлять в отделения полиции, подчеркнули в ведомстве.