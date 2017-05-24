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На Дальнем Востоке построят больницу с участием корейских инвесторов
Корейские инвесторы планируют принять участие в строительстве Камчатской краевой больницы. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки со специальными посланником Президента Республики Корея Сон Ен Гилем, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Объем инвестиций составит 11 млрд рублей. Это первый проект в сфере здравоохранения дальневосточных регионов с корейскими инвестициями.
«Президент России Владимир Путин определил развитие Дальнего Востока нашим национальным приоритетом, - подчеркнул Александр Галушка. - Поэтому сегодня реализуется новая государственная политика, направленная на создание в макрорегионе конкурентных условий инвестирования и ведения бизнеса в масштабах АТР».
В частности, в дальневосточных регионах созданы территории опережающего развития, открыта свободная таможенная зона - свободный порт Владивосток, инвесторам оказывается адресная инфраструктурная и финансовая поддержка. Кроме того, сформирована система институтов развития - Корпорация развития Дальнего Востока, управляющая ТОРами и свободным портом, Агентство развития человеческого капитала и Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.
«Сегодня нам подробно рассказали обо всех инструментах, которые могут быть использованы для реализации инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока, - прокомментировал итоги встречи Сон Ен Гиль. - Считаю, что при поддержке Президентов обеих стран все запланированные проекты могут быть реализованы».
Отметим, принятые меры позволили привлечь в макрорегион 39 млрд долларов США прямых инвестиций, из которых 4 млрд долларов - инвестиции из ведущих стран АТР. 6 корейских инвестиционных проектов с общим объемом финансирования 67 млн долларов США уже реализуются на территории Дальнего Востока.
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