Обнаружен новый вариант вируса клещевого энцефалита

Помогут ли уже сделанные прививки, вот в чем главный вопрос?

Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН совместно с коллегами из Института систематики и экологии животных СО РАН много лет изучают геномы и генетику вируса клещевого энцефалита, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В ходе исследования коллекции вирусов, выделенных на территории Новосибирского научного центра, был обнаружен новый генетический вариант.

Существует три субтипа вируса клещевого энцефалита: восточный, европейский и сибирский.

— Разница между субтипами составляет 12% по нуклеотидной последовательности, — говорит младший научный сотрудник ИХБФМ СО РАН кандидат биологических наук Сергей Ткачев. — Оказалось, что новый штамм по своей генетической структуре близок к этой границе: он, конечно, сибирский субтип, но больше остальных похож и на другие типы. У него уникальная структура белков — точнее, некоторые варианты аминокислотных остатков в них не были описаны ранее, — что может влиять на биологические свойства данного варианта.

Для мышей штамм обладает низкой нейроинвазивностью (способностью проникать в мозг). Патогенность для человека пока не изучена.

Для каждого субтипа существуют прототипные штаммы — они были впервые описаны как соответствующий субтип, и на основе сравнения с ними можно понять, к какому типу относится изучаемый вирус.

Кроме того считается, что различные субтипы вируса клещевого энцефалита отличаются по симптоматике заболевания: дальневосточный тяготеет к более тяжелой форме клещевого энцефалита, сибирский вызывает хроническую, а европейский является легко переносимым. На самом деле течение болезни определяют и особенности зараженного организма — например, иммунитет.