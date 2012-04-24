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Больничный можно будет продлить только с комиссией
ВЛАДИВОСТОК, 24 апреля, ZRPRESS. Новый приказ Минздравсоцразвития позволяет врачам выдавать больничные на срок до 15 дней, но запрещает продлевать их.
Раньше лечащий врач мог выписать больничный лист на 10 календарных дней, но имел право единолично продлить его при необходимости до 30 дней.
Теперь, согласно новому приказу, пациент сможет получить больничный лист на срок до 15 дней, но продлить его имеет право только врачебная комиссия медучреждения. Как правило, подобная комиссия состоит из главного врача и двух специалистов, один из которых является лечащим врачом пациента.
Также приказ Минздравсоцразвития меняет работу медицинских учреждений. В основе нового законодательного документа лежит понятие эффективности лечения: если через 15 дней пациент не выздоравливает, необходимо не просто продлевать больничный лист, а привлекать к лечению дополнительных специалистов.
Эксперты выражают опасения,
что новый регламент работы вызовет
ограничение продления больничных.
Согласно статистике, примерно в 40% случаев срок нетрудоспособности пациента продлевается. Если в обычное время эта цифра может показаться не очень большой, то в периоды эпидемий вирусных заболеваний такой процент может стать серьёзной проблемой для работников медучреждений. Велика вероятность, что лечащие врачи постараются избежать траты рабочего времени на созыв и работу комиссии, что приведёт к тому, что больничные листы продлевать не будут. В таком случае новый приказ пойдёт на пользу работодателям, которые понесут меньшие убытки в связи с оплатой больничных, но никак не пациентам, пишет Gudok.Ru.
Зампредседателя Совета по защите прав пациентов Юрий Жулев уверен, что «комиссионная» практика приведёт к очередям и ухудшению положения заболевших граждан. «Человек должен иметь возможность спокойно продлить больничный, не посещая комиссию два-три раза и не простаивая в очередях, не говоря уже о том, что такие комиссии станут дополнительной нагрузкой для врачей. Сейчас вносимые приказом изменения пройдут тестирование на практике, и при возникновении трудностей, возможно, будут вноситься изменения», – считает Юрий Жулев.
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