Борьба с пьянством - пустые хлопоты?

- "Россия спивается! Наркомания губит молодежь!" - стращают граждан депутаты Госдумы, чиновники из Госнаркоконтроля и МВД, призывая на законном основании возродить лечебно-трудовые профилактории (ЛТП) как панацею от этих недугов. При этом слуги народа предлагают помещать в ЛТП алкоголиков и наркоманов без их согласия, без разрешения их законных представителей и без постановления суда. С ними не согласны некоторые юристы и правозащитники, полагающие, что эта карательная инициатива ущемит права россиян и позволит властным структурам вмешиваться в их жизнь без суда и следствия. Время покажет, чьи аргументы окажутся весомее.

Сегодня гость "ЗР"-Диалог" - врач-нарколог Валерий Ковалев, заведующий реабилитационным наркологическим центром Vita (Владивосток, ст. Океанская, ул. Успенского, 72).

Лечить с "жесткой любовью"

Центр Vita - не ЛТП, здесь нет высоких заборов, охраны в милицейской форме, пропускного режима и карцера без окон. Сюда приходят добровольно и уходят тоже: каждый второй пациент покидает центр преждевременно, не долечившись. Да, здесь вместе с медикаментозными препаратами применяют и "трудотерапию". Но в центре Vita больные работают фактически сами на себя, занимаясь строительством, благоустраивая территорию, обслуживая кухню и прачечную. Здесь есть баня, бильярд, "красный уголок" с библиотекой, телевизором и камином, но тем не менее это не санаторий. За непослушание, за невыполнение рабочего задания, за курение неизбежно наказание - к примеру, наряд вне очереди на кухню или запрет на баню...

Сегодня в центре Vita 39 пациентов, мужчин и женщин. Лечение бесплатное: содержание одного пациента в день обходится государству в 220 рублей, из них 50 рублей уходит на питание.

- Вы, конечно, слышали разговоры о возрождении ЛТП. Что вы думаете по этому поводу?

- Мне кажется, идея возрождения ЛТП появилась из проблемы, как заставить алкоголика лечиться. Это вопрос номер один. Если пациент хочет лечиться - ради Бога. А если не хочет? Как быть в этой ситуации? Я считаю, что для таких больных и надо возрождать ЛТП. Есть у нас такой термин - "жесткая любовь". Это значит - я тебя люблю, но сделаю все, чтобы ты лечился и чтобы ты выздоровел. Такое лечение протекает на добровольной основе. А ЛТП - это система государственного побуждения, которая должна работать вместе с правоохранительными органами, с медициной, работодателями.

- На стендах в коридоре я видел правила поведения для больных. Довольно жесткие правила. За малейшую провинность - штрафные баллы!

- Я с вами согласен. У нас все специфично. (Доктор Ковалев улыбается.) Если в обычной больнице пациент пролечился и дальше переходит на амбулаторное наблюдение, то наш пациент после прохождения курса реабилитации не передается в поликлинику по месту жительства, а продолжает наблюдаться у нас. Мы не теряем с ним связь. На этом построена наша методика. Со многими нашими пациентами у нас складываются очень добрые отношения. Мы им помогаем, они - нам. Каждую третью субботу месяца у нас проходят встречи бывших больных с теми, кто лечится сейчас. Бывшие делятся своим опытом реабилитации, рассказывают, как они устроились в жизни после прохождения курса лечения в центре.

Пьют все

- В вашем кабинете на стене висит гитара. Это инструмент психотерапевта?

- Это гитара моего друга Жени ГАГАРИЧЕВА, программиста. Его погубил алкоголь. Десять лет назад мы собирались пойти на изюбра. Но я поехать не смог, а два моих друга-алкоголика поехали. Я в деталях не знаю, что там произошло, но он по пьянке упал лицом в костер и обгорел. Его хоронили в закрытом гробу, а ему было только около тридцати. У меня до сих пор перед ним чувство вины: если бы я там был, ничего бы этого не было. Второй друг тоже обгорел, но выжил, потом лечился у меня в стационаре. А после лечения ударился в авторскую песню. И до сих пор не пьет.

- А среди ваших пациентов есть представители местной финансовой и политической элиты? Фамилии можно не называть.

- У меня был пациент - бывший вице-президент банка "Маньчжурия". Когда он уходил в запой, работа на фирме стопорилась: он не мог подписывать бумаги и даже поставить печать. Его привезли ко мне грязного, с ожогами на теле. Оказалось, он обварился в котельной по пьяному делу. К тому времени он потерял все и уже бомжевал. Но мужик был толковый, хотя заносчивый и конфликтный. Лечился он тяжко, но потом два года держался, не пил. Он приезжал в центр и каждый раз обещал завалить нас подарками, когда встанет на ноги. Но обещания свои так и не сдержал, хотя деньги у него водились. И чем это закончилось? Через два года трезвости он подсел на наркотики. Потом снова у нас лечился и несколько раз уходил с отказом. А в прошлом году умер от передозировки.

Среди моих пациентов был начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями городского УВД. Прошлой весной он умер, скорее всего, отек головного мозга. Ему было тридцать лет, имел правительственные награды. Ко мне его привозила "скорая", а он, сукин сын, сбегал и не хотел лечиться. Он от нас раз десять в трусах уходил. Был настолько неудержимый в запое, что даже не мог написать заявление об увольнении "по собственному желанию". Его по статье не хотели увольнять, жалели.

Лечил я и доктора из травмпункта, что на Давыдова, 3. Он ко мне пришел с переломанной рукой. Сказал, что битой ударила дочь, потому что он ее достал. Жена выперла из дома, ночевал в подъезде. Мы его "откапали", а он не стал лечиться - и погиб, отказало сердце. Ему было 62 года. Был еще депутат краевого совета первого "демократического" созыва, который куда-то исчез. Скорее всего, тоже погиб.

- А из ныне живущих представителей "высшего общества" есть клиенты?

- Есть, но мало. Есть люди, которые имеют свое производство: директора, владельцы фабрик, работник торгово-промышленной палаты. Лечился у нас владелец судоходной компании. Когда он ушел в запой, к нам обратилась его жена. Чтобы его остановить, она вызвала двух сынов-бизнесменов из Москвы. Его первой реакцией после выхода из запоя был крик: "Да я вас под суд отдам за незаконное лишение свободы! Я вас по миру пущу!" А потом у нас сложились очень хорошие отношения. Он мне часто говорил: "Валерий Иванович, знали бы вы, сколько стоит один день моего запоя!" А после лечения подарил Центру 20 тысяч рублей на развитие. Сейчас у нас лечится один видный строитель. Я к нему приехал домой, а на столе лежит газета со статьей про него, какой он известный.

Чаще всего они возвращаются

- Бытует мнение, что много алкоголиков и наркоманов среди творческой интеллигенции. Вам приходилось иметь дело с местными артистами, писателями, художниками?

- Среди моих пациентов был очень известный человек, он до сих пор преподает в институте искусств. После лечения у него было пять лет трезвости. Я слышал, что во Владивостоке доктор психиатрической больницы, ныне покойный, оказывал медицинскую помощь Владимиру ВЫСОЦКОМУ, когда тот к нам приезжал в 1971 году. Он останавливал ему запой. Правда, эта информация на уровне разговоров. Но "больничный" Бориса ЧУРИЛИНА, который пригласил Высоцкого во Владивосток, я сам видел. Боря - незаурядная личность, имеющая свое лицо. Не зря знаменитый артист с ним дружил. Но кончил он плохо, алкогольным циррозом. Я его видел умирающим в медсанчасти рыбаков в 1977 году.

- Сейчас много фирм, выводящих из запоя на дому. Не приведет ли такая услуга к появлению армии скрытых алкоголиков?

- Я думаю, что количество таких людей растет. Я даже в этом уверен. Посмотрите, например, объявления Москвы в газете - число коммерческих фирм, которые ставят капельницы на выезде, не уменьшается. Хотя число лечебных учреждений, оказывающих такие же услуги, тоже достаточно велико. И койки там всегда заполнены. Среди моих клиентов есть такие, которые говорят: "Если мне станет плохо, у меня всегда есть подстраховка. Я лучше сорвусь раз в полгода и "откапаюсь", чем буду переходить на другой ритм жизни".

С возрастом организм наш изнашивается и алкоголь из него выводится все труднее. Постепенно происходит его накопление. Это ведет к тому, что 50-летних мужчин у нас гораздо меньше, чем 50-летних женщин. Мужики вымирают в очередном запое.

Любопытно, что нередко в семье на пьянство мужа вольно или невольно провоцирует женщина. Я помню случаи, когда к нам приходили жены наших больных и закатывали мужьям скандалы. Они ревновали их к нашим пациенткам. Мужчины выздоравливали, начинали следить за собой, хорошо одеваться, изменились внешне в лучшую сторону. А их женам это не понравилось! И они забирали мужей! У нас был конфликт, когда наш пациент после выписки ушел к пациентке. Явилась его жена и давай кричать: "Что у вас здесь за разврат!" Но было уже поздно.

- Насколько серьезна проблема пьянства среди женщин?

- Женщины пьют не меньше, чем мужчины. Но уличить даму в систематическом пьянстве очень трудно. Как правило, мужчина не скрывает своего похмельного состояния. Он даже чувствует себя героем. Мол, вот как мы вчера гульнули! А женщина наутро заштукатурит лицо, спрячет отеки под макияжем, и ее состояния не видно. Она может вообще на работу не пойти, сославшись на нездоровье. До определенного момента она дорожит своей репутацией. И продолжает пить. Сегодня треть алкоголиков - женщины.

- Какова эффективность лечения в Центре? Где гарантия, что человек через некоторое время снова "не сядет на стакан"?

- У нас немало возвратов. Мы этого не скрываем. И когда на манеже все те же - это вызывает определенную удрученность: лечи их - не лечи, они все равно снова запьют. Никто никакой гарантии никому не дает! Все в руках пациента!