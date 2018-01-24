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Три вируса гриппа "ходят" по Приморью
Из числа вирусов не гриппозной этиологии у больных в Приморье выделяют – парагрипп, аденовирусы, РС-вирусы, бокавирусы, риновирусы, метапневмовирусы, коронавирусы
Циркуляция сразу трех вирусов гриппа – H1N1, H3N2 и B отмечена на территории Приморского края. Несмотря на это, специалисты регионального управления Роспотребнадзора называют ситуацию ординарной. Об этом на еженедельном совещании у вице-губернатора Павла Серебрякова сообщил главный санитарный врач Приморья Дмитрий Маслов.
«В настоящее время ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории Приморского края остается на уровне среднестатистических показателей предыдущих лет. Однако, учитывая климатические особенности, существует вероятность, что в ближайшее время темпы роста заболеваемости пойдут вверх», – отмечают в ведомстве.
Отметим, что ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом находится на еженедельном контроле в Управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю.
С 22 января по 5 февраля 2018 года в Приморье открыта «горячая линия» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Звонки принимаются с 9.00 до 17.00 по телефонам 8(423)244-26-84, 8(423)243-42-25
«С начала этого года в лечебные учреждения Приморья с простудными заболеваниями обратилось более пяти тысяч приморцев. В основном – это ОРВИ, из числа вирусов не гриппозной этиологии у больных в Приморье выделяют – парагрипп, аденовирусы, РС-вирусы, бокавирусы, риновирусы, метапневмовирусы, коронавирусы», – сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Валентина Воронок.
Специалисты напоминают, что при первых симптомах пациенту нужно остаться дома, чтобы не только не заразить окружающих, но и вовремя заняться лечением, для чего необходимо немедленно обратиться к врачу. Для предупреждения дальнейшего распространения инфекции заболевшего нужно изолировать от здоровых лиц, желательно выделить отдельную комнату.
Напомним, что с 22 января по 5 февраля 2018 года Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю открыло «горячую линию» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Звонки принимаются с 9.00 до 17.00 по телефонам 8(423)244-26-84, 8(423)243-42-25.
«Сотрудники отдела эпидемиологического надзора ответят на часто задаваемые вопросы: об эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ, о неспецифической профилактике ОРВИ, по введению ограничительных мероприятий в образовательных организациях при осложнении эпидемической ситуации, клиники, лабораторной диагностики и лечения гриппа и ОРВИ, о наличии противовирусных препаратов в аптечной сети, по использованию средств индивидуальной защиты, соблюдения температурного режима в помещениях, вопросы использования медицинских масок, соблюдения температурного режима», – сообщили в управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю.
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