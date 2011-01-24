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А вы получили свой "Паспорт здоровья"?
На проведение дополнительной диспансеризации в 2010 году Правительство Российской Федерации выделило 4 млрд рублей. Как заявила глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова, программой было охвачено около 3,8 млн россиян.
«Дополнительная диспансеризация» - так называется программа, которая проходит в России с 2008 г. ежегодно. Она позволяет каждому работающему гражданину бесплатно пройти медицинский осмотр, если у него имеется полис обязательного медицинского страхования. Казалось бы, очень полезное предложение, особенно, если учитывать современную занятость людей и дорогое медобслуживание. «ЗР» расспросил своих читателей, как они воспринимают эту программу, и организовал ли их работодатель дополнительную диспансеризацию своих сотрудников?
Наталья Саченко, инспектор:
- Эта программа, однозначно, полезна. Она даёт дополнительную возможность контролировать своё здоровье. Я бы сама пошла на обследование, но существуют определённые сложности. Они связаны и с рабочей нагрузкой, имею в виду продолжительность рабочего дня, и с семейными делами и проблемами, но я планирую пройти диспансеризацию.
Алена Коломийчук, санитарка:
- Мы проходим диспансеризацию каждый год. Это для нас важно, потому она и обязательна, конечно. А вот на моей второй работе (продавец), нет ничего подобного.
Мария Баканова, психолог в наркодиспансере:
- Диспансеризацию проходила в 2010 году, но решила, что больше не пойду. Ведь все это делается для галочки: врачи даже не смотрят на пациента. Что уж тут говорить тогда о нормальном осмотре! Я просто зря потратила время. К тому же, когда мы с коллегами смотрели свои "Паспорта здоровья" - итоги диспансеризации - оказалось, что всем в одной возрастной группе написали все одинаковое.
Алексей Иванов, рабочий:
- Нет. Про диспансеризацию я не знаю абсолютно ничего, но скажу, что меня на данный момент ничего не беспокоит. Потому, считаю, нет необходимости куда-то идти проверяться.
Галина Горелова, сотрудник почты:
- При нашей экологии и ритме жизни у современных людей существует множество скрытых болезней, о которых они даже не подозревают. Конечно же, лучше будет сразу выявить эти проблемы. Человеку в любом возрасте хочется комфорта, хорошей жизни, хочется тратить как можно меньше денег на лечение при своевременной диагностике. Но мой работодатель в прошлом году дополнительную диспансеризацию не организовывал и в отпуск не отпустил для прохождения всех этих врачей.
Александр Анисимов, таможенник:
- Да, организация устраивает нам диспансеризацию каждый год, причём мы проходим ее без очередей. Почему бы не участвовать в такой программе, если это бесплатно. Тем более заключение врачей после прохождения дополнительной диспансеризации также можно использовать и при прохождении медкомиссии для водителей. Было бы ещё лучше, если бы выявленные болезни государство лечило бесплатно.
Левицкая Татьяна, врач:
- Да, в нашем коллективе такая диспансеризация организована. Это очень полезная программа, она позволяет диагностировать и начинать своевременное адекватное лечение заболеваний. Сама я буду проходить дополнительную диспансеризацию и в наступившем году, т.к. забочусь о своём здоровье.
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