Язва - болезнь заразная

У меня обнаружили язвенную болезнь желудка. Назначили много лекарств, да еще сказали, что я могу заразить домашних. Неужели это правда? Обязательно ли принимать так много препаратов?

Павел К.

На сегодняшний день точно известно, что причиной хронического гастрита, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки является инфекция, и, как любая другая инфекция, она может передаваться от человека к человеку контактно-бытовым путем (через поцелуй, посуду, например) и вызывать соответствующие заболевания. Бактерия называется хеликобактер пилори.

Одним из главных компонентов лечения является уничтожение очага инфекции. Существуют стандартные схемы лечения, включающие в себя три или четыре препарата (в том числе антибиотики), они являются обязательными для применения при установленном диагнозе язвенной болезни наряду с диетическими рекомендациями и коррекцией образа жизни (отказ от вредных привычек, избыточного потребления кофе и др.).