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Грелка - польза или вред?

24 Января 2011, 14:24 | Дальний Восток

У меня цистит. Во время его обострения я всегда грею низ живота грелкой. Недавно прочитала в журнале, что так делать нельзя. Как же тогда снимать боль и неприятные симптомы?

Катерина В.

Цистит - это острое или хроническое воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря. Заболевание, как правило, возникает из-за наличия кишечной инфекции (до 70% случаев) или мочеполовой инфекции (уреоплазма, микоплазма, хламидии, трихомониаз, гонорея и т. д.). У пожилых женщин цистит может появиться как следствие уменьшения половых гормонов и атрофии мочевого пузыря. Основные симптомы цистита - боли и резь при мочеиспускании.

При обострении цистита, используя грелку, вы расширяете сосуды, кровоснабжающие мочевой пузырь и органы малого таза. В этом случае инфекция может распространиться на половые органы и почки.

Обязательно обратитесь к врачам - гинекологу и урологу. Они определят причины вашего хронического цистита. Если это половая инфекция, лечение следует проводить вместе с супругом или партнером (возможно, у вашего супруга хронический простатит, и вы получаете порцию инфекции при каждом половом акте). Вообще, при воспалении любого органа прикладывают не горячую грелку, а грелку со льдом. При воспалении возникает отек ткани, горячая грелка лишь усилит его.

Автор: Наталья Глаз, врач-гинеколог высшей категории
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