Опасности гормональной контрацепции

Врач прописал мне противозачаточные таблетки, но я боюсь их пить. Все-таки мужские гормоны, вдруг это приведет к тому, что у меня начнут расти волосы на теле?

Татьяна Д.

Почему вы решили, что в состав противозачаточных таблеток входят мужские гормоны? Наоборот, эти препараты обладают антиандрогенным действием (андрогены - мужские гормоны). Более того, многие противозачаточные гормональные препараты применяют не только как контрацептив, но и как лечебное средство для уменьшения угревой сыпи, предупреждения появления новых угрей, уменьшения жирности кожи головы и лица, предотвращения прогрессирования «волосатости».

В настоящее время есть гормональные контрацептивы нового поколения, но применять их нужно с осторожностью. Прежде всего необходимо провести ряд обследований: обязательно определить состояние свертывающей системы крови и сахар. При сахарном диабете и сгущении крови лучше не использовать гормональные контрацептивы. Диабет усугубится, а при сгущении крови могут быть серьезные осложнения - вплоть до тромбозов. Даже у совсем молодых женщин может развиться инсульт и тромбоэмболии. И еще имейте в виду, что у многих женщин при употреблении гормональных контрацептивов снижается либидо - сексуальное желание. Надеюсь, что врач, прописавший вам препарат, обследовал вас и сообщил о возможных последствиях.