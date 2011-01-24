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Если родинка не в радость
У меня на шее родинка с рождения, никогда не беспокоила, но за последний год я намучилась - то волосами задену, то воротником. Сейчас продается много составов на основе чистотела и других трав, рекомендуемых для удаления бородавок, папиллом и даже родинок. Можно ли их применять?
Светлана А.
Против родинок ни в коем случае! Прижигание этими составами, так же, как йодом и уксусом, вызывает грубый химический ожог родинки и легко может спровоцировать ее перерождение в меланому. В лучшем случае вы получите уродливый шрам.
Если родинка находится на местах, где она подвергается трению или травмируется - цепочкой на шее, резинками и бретельками нижнего белья, под мышками при бритье и на волосистой части головы при стрижке, ее надо удалять обязательно. Любая травма, в том числе неполное удаление, даже однократное, может стать толчком к перерождению в меланому. При отсутствии противопоказаний удаление родинки безопасно, но этим должен заниматься только специалист. Показания могут быть не только медицинские, но и косметологические.
Существует несколько методов удаления родинок и прочих кожных новообразований: удаление скальпелем, прижигание жидким азотом, электрокоагуляция, удаление родинок с помощью лазера.
Лазерное удаление - это наиболее безболезненный, щадящий и эффективный современный метод избавления от родинок. Он обеспечивает ровное заживление кожи с минимальным риском образования рубцов.
Лазерная хирургия позволяет удалять родинки, бородавки, папилломы, фибромы, кератомы и другие доброкачественные кожные новообразования даже на самых деликатных местах. К примеру, на веках. Это безопасно, эффективно и практически безболезненно. В отличие от альтернативных методов четко сфокусированный лазер не оставляет шрамов и рубцов. Родинка удаляется послойно под местной анестезией всего за 1-2 минуты, а на ее месте остается лишь маленькое углубление, которое выравнивается через 2 недели.
Если новообразования удаляются по необходимости, подходит любое время года. Если же они удаляются с косметической целью, особенно на лице, в таком случае мы рекомендуем удалять их в зимнее время, когда солнечная активность невысока.
Все операции по удалению доброкачественных новообразований кожи выполняются амбулаторно как у взрослых, так и у детей. После удаления новообразований производится гистологическое исследование.
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