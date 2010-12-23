Почему хвори боятся иголок

Врачи-иглорефлексотерапевты рассматривают организм как единое целое и считают, что излечение одного органа невозможно без коррекции работы остальных. Поэтому нередки случаи, когда пациент, пройдя курс лечения по поводу одного заболевания, попутно избавляется и от других.

О возможностях рефлексотерапии и о том, как воспользоваться некоторыми ее приемами в домашних условиях (например, при простуде), рассказывает врач невролог-рефлексотерапевт, зав. отделением рефлексотерапии краевой клинической больницы №2, к.м.н. Ольга МАЧТАРЕВА.

МЕРИДИАНЫ ЖИЗНИ

В основе рефлексотерапии лежит представление о том, что организм человека - это целая, взаимосвязанная система и нарушение функционирования какой-то одной части тут же отзывается в другой. Например, если у вас застой в кишечнике в результате переедания, то, как правило, появляется насморк. И, чтобы избавиться от него, рекомендуется сделать клизму.

Методик рефлексотерапии более тридцати. Это и иглоукалывание, и электропунктура, и гирудотерапия, и, конечно, массаж.

Суть метода иглорефлексотерапии - в регулировании нашей жизненной энергии (китайцы называют ее «Ци»). Согласно древневосточной медицине боль - не что иное, как проявление нарушения циркуляции этой энергии, которая в организме проходит по определенным меридианам (каналам).

Неравномерное распределение, блокировка или застой энергии Ци в организме приводит к болезням. Восстановить ее правильное течение можно с помощью иглорефлексотерапии.

ВОЗЬМИТЕСЬ ЗА РУКИ

Каждый орган имеет проекцию на теле человека, и существуют определенные точки, отвечающие за работу этого органа, - всего их более 700. Болезненность каких-то точек может быть сигналом о неполадках в работе внутренних органов. Именно на эти точки и следует воздействовать.

Очень много биологически активных точек на кистях рук. Так, большой палец «несет ответственность» за голову и шею, кончики остальных пальцев - за другие области головы и черепа. Массаж этих точек улучшает кровообращение, повышает активность мозга. Помогает при невнимании и нервозности.

При близорукости рекомендуется энергичный массаж кончика указательного пальца, при дальнозоркости - энергичный массаж кончика среднего пальца. Каждый палец - по 20 секунд.

Если вы плохо засыпаете (одна из форм нарушения концентрации внимания), то в течение 5 минут быстро и энергично нажимайте поочередно пальцами обеих рук на большие пальцы. Это успокоит соответствующие зоны и расслабит их для сна.

Болит зуб - массируем мочку уха. При ангине - точки над бровями, на крыльях носа...

ИГОЛКИ СНИМАЮТ БОЛЬ…

Любая человеческая эмоция - положительная или отрицательная - воздействует на определенный орган, поэтому сильные негативные чувства вносят разлад в работу организма. Классический пример - так называемая стрессовая, или нервная, язва. Сильный стресс способен «разъесть» слизистую желудка буквально за считаные минуты.

Многие недуги - гипертония, сердечно-сосудистые заболевания, болезни кожи, бронхиальная астма, нарушения в работе почек, печени, желчного пузыря и т.д. - считаются психосоматическими, то есть возникающими на нервной почве. Опытный врач-рефлексотерапевт, зная характер и наклонности пациента, с большой степенью вероятности может вычислить его заболевания.

Механическое раздражение определенных биологически активных точек также способствует мощному выбросу в кровь эндорфинов - веществ, обладающих способностью улучшать настроение и самочувствие, а главное - работающих как эффективное обезболивающее средство. Поэтому иголками успешно лечатся различные болевые синдромы: хронические боли в спине, суставные боли, мигрени. Иглотерапия может ускорить лечение радикулита.

15-минутная стимуляция нескольких точек - и боль успокаивается. Иногда двух-трех сеансов достаточно, чтобы восстановить работоспособность.

Методы акупунктуры помогают при многих вегетативных заболеваниях, таких как головные боли, плохой сон, повышенная раздражительность, вегетососудистая дистония, синдром хронической усталости. Иглоукалывание заметно повышает иммунные защитные силы организма и эффективно при лечении большинства кожных и аллергических заболеваний.

Патологии опорно-двигательного аппарата, мочеполовой, выделительной и пищеварительной систем тоже хорошо корректируются иголочками.

ПОМОГАЮТ ПОДРАСТИ…

В моей практике было немало случаев, когда дети после курсов иглорефлексотерапии по поводу различных заболеваний (бронхиальной астмы, гастрита, ночного недержания мочи) начинали быстро увеличивать в росте.

И ЗАБЕРЕМЕНЕТЬ…

Иглотерапия даже применяется для борьбы с бесплодием. В моей практике такие случаи были неоднократно.

По результатам исследования, проведенного в Германии, акупунктура существенно увеличивает вероятность забеременеть женщин, проходящих ЭКО. Немецкие ученые пришли к выводу, что иглоукалывание усиливает приток крови к матке и способствует расслаблению мышечной ткани, что увеличивает вероятность посадки оплодотворенной яйцеклетки. Другое исследование указывает на то, что уменьшение стресса в результате иглоукалывания также повышает вероятность беременности.

Кроме того, с помощью иголок обезболивают роды и восстанавливают лактацию.

ВЫЛЕЧИТЬ ЗАВИСИМОСТЬ…

Акупунктура сегодня успешно используется и при лечении пагубных зависимостей различного рода, в том числе алкоголизма и табачной зависимости. Иглоукалывание стимулирует точки, позволяющие минимизировать пагубное воздействие токсинов на организм, снять стресс, избавиться от синдрома отмены.

Акупунктура способна помочь и пациентам, проходящим курс химиотерапии. Другой важный момент - эта методика позволяет избежать приема медикаментов в случаях, когда они противопоказаны - например, при беременности или у людей преклонного возраста.

…А ЗАОДНО И ПОХУДЕТЬ

Есть специфическая точка, которая называется «точкой голода». Найти ее легко - проведите ладонью вдоль дельтовидной мышцы вниз от плеча и попадете пальцем в ямку. Это и есть «точка голода». Если раздражать эту точку, аппетит уменьшается. Есть такие точки и на ушах - как раз посередине верхней части ушной раковины. Но если ваши килограммы появились от нарушения обмена веществ в организме, от точечного массажа лучше отказаться. Иначе отсутствие обширных познаний в медицине в сочетании с чрезмерным усердием может привести к еще большему разбалансированию обменных процессов.

И даже если лишний вес - результат банального переедания, не стоит думать, что вы сможете похудеть без особого труда. Подход должен быть комплексным, а рефлексотерапия может лишь немного помочь в вашем благом начинании. Может, вам и удастся немного сбросить вес, воздействуя на точки, снижающие аппетит, но эффект будет временным. Если постоянно раздражать данную точку, то через некоторое время она просто перестанет работать. Так что, пока пользуйтесь моментом и пересматривайте свой рацион, делая его более здоровым и менее калорийным.

КАЖДОМУ СВОЕ

Чтобы почувствовать и узреть результаты лечения, необходимо провести как минимум 10 сеансов. Иголки вводятся в определенном порядке и направлении, под конкретным углом и к тому же на различную глубину (от 5 мм до нескольких сантиметров). Пациент при этом испытывает не боль, а тепло, ломоту, чувство распирания или покалывания, словно от слабого разряда тока. Сеанс длится около 20-30 минут. Но количество процедур, а также количество используемых игл и методику их применения врач-иглорефлексотерапевт определяет для каждого индивидуально.

Хочу заметить, что иглоукалывание - это не панацея, есть болезни, избавиться от которых с его помощью невозможно. К ним относятся острые инфекционные и онкологические заболевания, хирургическая патология. Но в качестве дополнительного лечения иглорефлексотерапия может применяться и в этих случаях.

ВМЕСТО АСПИРИНА

Учитывая сезонный подъем простудных заболеваний, в качестве надежного и общедоступного метода их профилактики и лечения я бы порекомендовала метод доктора Уманской.

В 1980 г. Госкомитетом СССР по делам изобретений и открытий Алле Уманской было выдано авторское свидетельство на «Способ лечения острых вирусных респираторных заболеваний и их осложнений». Это изобретение было отнесено к важным для народного хозяйства страны и отмечено Золотой медалью ВДНХ СССР.

Метод очень простой - достаточно помассировать точку между большим и указательным пальцами, а затем постучать себя по груди. При систематическом и правильном применении он дает отличные результаты.