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Как побороть алкоголизм?
Муж все чаще стал прикладываться к рюмке. Предлагаю ему закодироваться, но слышала, что этот метод избавления от алкогольной зависимости уже не актуален. Существуют ли иные, более современные методы лечения?
Валентина О.
Многие подходы к лечению алкоголизма, применяемые на протяжении многих лет, в настоящее время пересматриваются. Но это совсем не означает, что такие методы, как лечение алкоголизма кодированием и некоторые другие, потеряли свою актуальность. Новые представления о заболевании и подходы к лечению позволяют улучшить качество жизни нашим пациентам. Изменились и цели лечения алкоголизма. Если в советское время главной задачей лечения алкоголизма было достижение трезвости, то в настоящее время перед наркологом стоят новые задачи. В результате лечения пациент должен начать жить полноценной, интересной жизнью. Он не должен испытывать дискомфорт, ведя трезвый образ жизни.
На сегодняшний день для лечения алкогольной зависимости мы используем достаточно большой арсенал современных лекарственных средств. Часть их используется для снятия алкогольной интоксикации, вывода из запоя и купирования симптомов похмелья. Есть препараты, которые уменьшают тягу к алкоголю. Другие позволяют контролировать его употребление и созданы для профилактического приема. В частности, в этих целях широко используется отечественный препарат «ПРОДЕТОКСОН». Это лекарство не только подавляет тягу к алкоголю, но и при определенных формах алкогольной зависимости позволяет контролировать его прием. Для людей, злоупотребляющих алкоголем, «ПРОДЕТОКСОН» назначается в целях профилактики развития алкогольной зависимости.
Но успешное лечение алкоголизма предполагает доверие к лечащему врачу. Для этого необходимо, чтобы нарколог владел знаниями современной фармакологии, психологии, современными методами психотерапии. Большинство пациентов нуждается в сочетании медикаментозного лечения и психотерапевтической коррекции. Психотерапия и медикаментозное лечение алкоголизма взаимно дополняют друг друга. Необходимо понимать, что вылечить алкоголизм за один день невозможно. Оказание адекватной помощи больным алкоголизмом требует определенного времени и высокой квалификации врача.
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