Не больше 7-10 дней

Подскажите, можно ли избавиться от многолетней зависимости от «Нафтизина»?

Александра Степановна

Длительное применение медикаментов, особенно сосудосуживающих, приводит к медикаментозному риниту. Это заболевание трудно поддается лечению. Нельзя принимать сосудосуживающие препараты больше 7-10 дней. Если по истечении этого срока симптомы насморка не исчезают, нужно обращаться к ЛОР-врачу и применять какие-то другие средства, чтобы снять заложенность носа.