Полис ДМС – защита во всех аспектах

Качественной альтернативой обязательного медицинского страхования в последнее время стало добровольное медицинское страхование. И не случайно, поскольку население стремится к тому, чтобы оказываемая медицинская помощь вполне соответствовала высоким стандартам.

Полис ДМС дает возможность пациентам забыть, что такое длинные очереди к специалистам, отсутствие нового оборудования, неудобное время поликлиники, подчас заставляющие откладывать визиты к врачу и рисковать своим здоровьем. Программы ДМС созданы с максимальным удобством для пациентов. А страховые компании, специализирующиеся на заключении договоров добровольного медицинского страхования, могут предложить населению целый спектр страховых услуг, причём на базе лучших медицинских центров и поликлиник.

Страховая медицинская организация «Восточно-страховой альянс» активно разрабатывает это направление. Приобрести полис ДМС может любой житель Приморья независимо от места проживания, поскольку компания имеет разветвленную сеть, включающую Дирекцию и три представительских пункта во Владивостоке, 3 филиала на территории Приморского края: в Уссурийске, Находке, Лесозаводске и 15 представительств в основных административных центрах края. Сегодня среди клиентов «Восточно-страхового альянса», выбравших полис ДМС, более 89 предприятий и организаций и около 20 000 граждан.

Как известно, полис ДМС - это страховка, обеспечивающая получение врачебных и сервисных услуг сверх обязательного медицинского страхования. Фактически она закрывает все то, что пациент оплачивал бы, пользуясь полисом обязательного медицинского страхования, именно поэтому, приобретая два полиса - ОМС и ДМС, - можно считать себя защищенным во всех аспектах. Эта страховка контролирует объем и качество услуг, обеспечивает врачебное сопровождение и следит за соблюдением интересов своего клиента в различных спорных ситуациях.

«При необходимости мы помогаем нашим клиентам сориентироваться в выборе специалиста, - говорит руководитель департамента добровольного медицинского страхования «Восточно-страхового альянса» Оксана ВАНИШЕВА, - записаться к нему на прием и даже обеспечить сопровождение обследования и лечения. С каждым конкретным случаем у нас работают наши высококвалифицированные врачи. Мы всегда готовы защитить права застрахованных, провести экспертизы качества предоставления медицинской помощи независимыми экспертами и, в общем, перевести непредвиденные расходы на лечение в планируемые».

Программы добровольного медицинского страхования «Восточно-страхового альянса» разнообразны и рассчитаны как на корпоративных клиентов, так и частных лиц. Они предполагают все виды медицинской помощи – амбулаторно-поликлиническую, стоматологическую, стационарную, а также реабилитационно-восстановительное лечение по медицинским показаниям.

«В ходе лечения может возникнуть любая непредвиденная ситуация, - говорит Оксана Ванишева, - прием той же таблетки иногда способен вызвать аллергическую реакцию, рассечение кожи при операции может привести как к нагноению, так и к кровотечению. Мы рекомендуем человеку, идущему на операцию и знающему свои слабые места, подстраховать себя от возможных осложнений».

Защиту от подобных рисков предлагает программа «Страхование от осложнений, возникших в результате медицинского вмешательства». Эта программа гарантирует пациентам организацию и оплату медицинских услуг при возникновении осложнения от обоснованного медицинского вмешательства. Речь идет в том числе и о тех осложнениях, которые могут поставить под угрозу жизнь застрахованного, либо привести к инвалидности или переходу острого заболевания в стадию хронического, если не будет оказана медицинская помощь.

Программа «Комплексное страхование» рассчитана на амбулаторную и стационарную помощь и дает возможность застраховавшемуся получить консультации и лечение в поликлинике специалистами разных профилей, наблюдение и лечение высококвалифицированными специалистами стационара, диагностические, лабораторные и инструментальные исследования, не входящие в программу ОМС.

В последнее время растет спрос на страхование от различных инфекционных заболеваний. Защитить себя от финансовых проблем, связанных с диагностикой, лечением инфекции, при необходимости и профилактических мероприятий, можно, приобретя страховку по программе «Страхование от инфекционных заболеваний». Перечень возможных для страхования болезней достаточно широк.

«Наш край является эндемичным районом по клещевому энцефалиту, - говорит Оксана Ванишева, - клещ встречается даже в городе, поэтому в сложной ситуации может оказаться житель любой территории края. Оградить себя в этом случае от незапланированных расходов можно, воспользовавшись нашей программой «Страхование от инфекционных заболеваний». Помимо клещевого энцефалита она предполагает страховую защиту от таких заболеваний, как грипп, дифтерия, столбняк, гемофильная инфекция, желтая лихорадка, полиомиелит, коклюш, бешенство, менингококк, пневмококк, корь, краснуха, паротит, брюшной тиф и т.д.»