Если вас укусил клещ…

Первичную консультацию, конечно же, можно получить по телефону 03. Если нет возможности обратиться за помощью в медучреждение, клеща придется удалять самостоятельно. Вероятность заболевания клещевым энцефалитом, боррелиозом и другими инфекциями во многом зависит от того, как долго клещ находился в присосавшемся состоянии, поэтому чем раньше вы удалите паразита, тем лучше, сообщает encephalitis.ru.

Действовать нужно осторожно, не сдавливая тело клеща, так как возможно выдавливание содержимого вместе с возбудителями инфекций в ранку. Важно не разорвать клеща при удалении - оставшаяся в коже часть может вызвать воспаление и нагноение, к тому же при отрыве головки клеща процесс инфицирования может продолжаться.

Клещей удобно удалять изогнутым пинцетом или хирургическим зажимом, при этом паразита нужно захватить как можно ближе к хоботку. Затем его аккуратно подтягивают, при этом вращая вокруг своей оси в удобную сторону. Если же клеща попытаться выдернуть, велика вероятность его разрыва. Для извлечения клещей существуют и специальные приспособления - их преимущество в том, что тело клеща не сдавливается.

Кроме того, клеща можно удалить при помощи нитки. Прочную нитку завязывают в узел, как можно ближе к хоботку, затем клеща извлекают, медленно раскачивая и подтягивая его вверх (резкие движения недопустимы).

После удаления клеща кожу в месте его присасывания обрабатывают настойкой йода или спиртом. Если при извлечении оторвалась головка, место присасывания протирают спиртом, а затем удаляют головку стерильной иглой (предварительно прокаленной на огне), как обычную занозу.

«Журнал здоровья».