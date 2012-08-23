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Собираясь на отдых, не забудьте аптечку путешественника
Какие лекарства можно брать с собой, отправляясь на отдых за границу, а какие нет? Вопрос отнюдь не праздный. В каждой стране действуют свои правила ввоза лекарств, поэтому, чтобы избежать проблем на таможне, содержимое дорожной аптечки нужно продумать заранее.
Практически все страны запрещают ввоз наркотических и психотропных средств и их прекурсоров. Так что с этими препаратами лучше не рисковать - в лучшем случае их могут изъять при пересечении границы, в худшем - задержат и потребуют объяснений. Это относится и к препаратам, содержащим кодеин, - в России их запретили к свободной продаже только с 1 июня этого года, а в Европе не продают без назначения врача уже давно, сообщает «Российская газета».
Если прием таких лекарств жизненно необходим, нужно запастись подтверждающими документами - выпиской из истории болезни (заверенной подписью главного врача и печатью медучреждения), копиями рецептов, чеками, подтверждающими их приобретение. Объем ввозимого лекарства должен соответствовать назначению врача (доза и количество приемов в течение суток, а также сроку пребывания за рубежом - могут проверить по визе). Наконец, лекарство надо задекларировать.
Иначе можно попасть в неприятную историю, как это случилось, например, с 73-летней жительницей Свердловской области Тамарой Талашмановой. Возвращаясь домой из Узбекистана, она не задекларировала свое лекарство - феназепам. В аэропорту Бухары таможенники обнаружили у нее 40 таблеток этого запрещенного к ввозу препарата. Чтобы мать не оказалась за решеткой, дочери старушки пришлось срочно брать в поликлинике выписку из истории болезни и справку, подтверждающую, что феназепам был действительно назначен Талашмановой ее лечащим врачом.
Не разрешены в большинстве стран транквилизаторы, препараты для похудения, барбитураты. Популярные у российских пациентов валокордин и корвалол тоже содержат фенобарбитал, а потому ввозить в их ЕС нельзя. Еще один запрещенный препарат - бисептол: доказано, что он отрицательно влияет на печень, поэтому в ЕС и США это лекарство не применяется. В России же его по-прежнему назначают при простудах.
В начале лета МИД России распространил рекомендации для граждан России, выезжающих в Таиланд: «Власти Королевства Таиланд внесли в перечень нелегальных психотропных веществ эфедрин и псевдоэфедрин, а также изготовленные на их основе препараты. В стране запрещены хранение и применение указанных химических веществ и произведенных на их основе лекарств». А дальше следует предупреждение: нарушителям угрожает заключение сроком до 5 лет.
Кстати, эфедрин и псевдоэфедрин входят в состав ряда препаратов, которые разрешено продавать в России по рецепту («Бронхитусен», «Бронхолитин», «Бронхоцин», «Бронхотон», «Инсановин»).
Некоторые страны запрещают к ввозу любые медикаменты.
- США не разрешают привозить препараты, не зарегистрированные Федеральным агентством по лекарствам.
- Германия запрещает некоторые сильные обезболивающие (кетанов, найз).
- Польша требует от диабетиков представить рецепт и выписку из медицинской карты, подтверждающие необходимость регулярного потребления инсулина.
- Финляндия запретила использовать препарат от тяжелых форм гриппа «Тамифлю», который в России продается без рецепта.
- ОАЭ: помимо наркотических (включая кодеин) и психотропных лекарств здесь под запретом и более легкие седативные (успокаивающие) средства.
Информацию о запретах, действующих в конкретной стране, вам должны предоставить в турфирме. Но надежнее обратиться за справкой в консульство страны, куда вы собираетесь ехать.
Какие медикаменты взять с собой в дорогу, советует Ирина Летинская, врач-кардиолог высшей категории:
- Брать с собой аптечку, отправляясь даже в короткую поездку, нужно обязательно. За рубежом даже самые элементарные лекарства пациенты получают строго по назначению врача. В аптечных отделах супермаркетов, в магазинчиках на автозаправках можно купить разве что легкие обезболивающие и жаропонижающие (обычно - аспирин и парацетамол).
Если вы хроник и постоянно принимаете определенные лекарства, посоветуйтесь с лечащим врачом, возможно, на время поездки вам скорректируют схему лечения. Помните, что прерывать курс лечения нельзя. Например, чревато перестать принимать во время отпуска гипотензивные средства гипертоникам - можно спровоцировать гипертонический криз или еще более серьезные неприятности.
Какие лекарства помимо постоянно принимаемых нужно иметь в походной аптечке?
- Адсорбенты на случай отравления (активированный уголь, энтеросгель).
- Жаропонижающие (аспирин, парацетамол),
- Легкие обезболивающие (на случай головной боли или легкой травмы).
- Противопростудные средства (в жару под кондиционером легко схватить насморк, может заболеть горло).
- При перемене еды и воды часто возникают проблемы с желудком. Пищеварению помогут фестал, мезим. Пригодится и легкое слабительное (лучше - что-нибудь типа фруктовых кубиков).
- Пластыри, пару бинтов, дезинфицирующее средство.
Если считаете нужным взять рецептурные препараты - берите и рецепт (он докажет, что лекарство действительно вам назначено). Посчитайте, сколько лекарства может понадобиться. Лишнего не берите - и багаж будет легче, и вопросов у таможни возникнет меньше.
«Журнал здоровья».
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