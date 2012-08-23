Разработана вакцина против курения

Швейцарские ученые разработали вакцину, которая лишает курильщика удовольствия от процесса курения.

Полученный препарат препятствует прохождению никотина в головной мозг, создавая в крови курильщика антитела. Учёные вводили вакцину добровольцам, которые выкуривали от 12 до 50 сигарет в сутки. Исследование показало, что 70% участников отказались от курения, а 30% не смогли расстаться с вредной привычкой - специалисты объясняют это тем, что пристрастие к сигарете у таких людей имеет глубокие психологические корни. Но и 70%, по мнению учёных - очень хороший результат. Они утверждают, что для достижения желаемого эффекта вакцину нужно вводить один раз в год. Новое лекарство появится на рынке уже в 2013 году.

«Журнал здоровья».