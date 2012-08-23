Кариесу пришёл конец?

Чилийские ученые выявили молекулу, убивающую бактерии, которые вызывают кариес.

Молекула получила название «keep 32» - она уничтожает Streptococcus Mutans всего за 60 секунд. Сейчас ученые хотят получить патент на свою молекулу в США, чтобы начать ее активное внедрение на рынке.

По их словам, молекулу можно добавлять в пасты, жевательную резинку, ополаскиватель для рта, конфеты - одним словом, в любой продукт, который человек держит во рту хотя бы минуту. Специалистам, правда, еще предстоит закончить испытания молекулы на людях.

Ученые жалуются на нехватку финансирования в Чили. После ряда неудачных попыток найти инвестора в стране они объединили усилия с Институтом Фаундер, дабы усовершенствовать бизнес-модель и выйти на международный уровень. Изобретатели надеются продать патент крупным компаниям вроде Colgate или P&G.

«Журнал здоровья».