Шёлковые таблетки не портятся

Есть целая группа лекарств, которые необходимо транспортировать и хранить в холодильнике. При нарушении температурного режима такие медикаменты теряют силу в процессе доставки от производителя к потребителю.

Американские учёные нашли природное средство, защищающие лекарства от тепловой порчи - это натуральный шелк, получаемый из коконов тутового шелкопряда.

Исследователи из университета Тафтс приобрели в магазине обычный одежный шёлк, превратили его методом щелочного гидролиза в водный раствор, добавили жидкий шёлк в лекарство, а затем высушили полученную смесь. Оказалось, что препарат, стабилизированный протеиновыми волокнами шелка, может храниться без ухудшения лечебных свойств при температуре выше 43 градусов Цельсия, как минимум, несколько месяцев, а возможно, и годы. Сейчас учёные ведут поиск лекарства, которое нельзя было бы предохранить от порчи с помощью натурального шелка.

«Журнал здоровья».