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Шёлковые таблетки не портятся
Есть целая группа лекарств, которые необходимо транспортировать и хранить в холодильнике. При нарушении температурного режима такие медикаменты теряют силу в процессе доставки от производителя к потребителю.
Американские учёные нашли природное средство, защищающие лекарства от тепловой порчи - это натуральный шелк, получаемый из коконов тутового шелкопряда.
Исследователи из университета Тафтс приобрели в магазине обычный одежный шёлк, превратили его методом щелочного гидролиза в водный раствор, добавили жидкий шёлк в лекарство, а затем высушили полученную смесь. Оказалось, что препарат, стабилизированный протеиновыми волокнами шелка, может храниться без ухудшения лечебных свойств при температуре выше 43 градусов Цельсия, как минимум, несколько месяцев, а возможно, и годы. Сейчас учёные ведут поиск лекарства, которое нельзя было бы предохранить от порчи с помощью натурального шелка.
«Журнал здоровья».
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