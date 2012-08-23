Защищаем позвоночник от сидячей работы

Всем известно, что движение - жизнь, но многие жители мегаполисов годами ведут малоподвижный образ жизни, а потом страдают от болей в спине. Как защитить свой позвоночник, если в течение дня вы много времени проводите за офисным столом или за рулём автомобиля?

Во-первых, нужно рационально распределить нагрузку на позвоночник, пишет zdr.ru. Что же такое правильная посадка?

В автомобиле:

- ноги свободно достают до педалей и выжимают их, при этом ноги должны быть согнуты под углом 120-150 градусов;

- втянутая, но не полностью распрямленная левая рука касается запястьем верхней точки руля;

- спина плотно прилегает к сиденью.

Врачи предупреждают: не стоит слишком далеко отодвигать сиденье - езда в позе банана способствует неправильному распределению нагрузки и со временем приводит к искривлению позвоночника и появлению межпозвонковых грыж в поясничном отделе позвоночника. Снизить риск этих неприятностей поможет специальная ортопедическая подушечка под поясницу.

В офисе:

- для работы рекомендуется использовать только компьютерное кресло с амортизацией, дающее возможность менять высоту сиденья и регулировать наклон спинки;

- нужно правильно установить монитор (расстояние от лица - 50-70 см, середина - ниже уровня глаз не более чем на 5 см).

Не забудьте о том, что монитор должен быть расположен прямо перед глазами, чтобы не приходилось всё время поворачивать голову, создавая однообразную нагрузку на мышцы шеи.

Каждый час, проведённый в сидячем положении, должен быть компенсирован хотя бы 2-3-минутной физической активностью - можно выполнить простые физические упражнения или, как минимум, пройтись по коридору.

Простые упражнения, которые разгружают и вытягивают позвоночник, можно выполнять прямо на офисном стуле. Например, такое: сядьте на середину стула, не прислоняясь к спинке, стопы вместе на полу, ноги согнуты под прямым углом. Руки опустите вдоль туловища и «отталкиваясь» ладонями от воздуха, как от сиденья стула, макушкой тянитесь вверх. Расслабьтесь и снова «растите» - и так 10-12 раз.

«Журнал здоровья».